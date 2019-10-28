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科技部產學聯盟赴美招商 吸引60億元合作商機

2019-10-28 21:09中央社 台北28日電

由國內多所大學組成的國際產學聯盟近日赴美國舊金山波士頓舉行招商媒合會，共簽署8件產學合作案，吸引合作商機逾新台幣60億元。

科技部前次長，現任成功大學副校長蘇芳慶率領的國際產學聯盟（GLORIA），近日遠赴美國舊金山與波士頓，拜會IBM Watson Research Center、MIT、UCBerkeley等國際頂尖產學機構，並在全球生技醫療、高科技與新創產業重鎮波士頓與矽谷辦理招商媒合會，現場共進行298場次合作商機洽談，簽署8件產學合作案，吸引創新合作商機逾60億元。

科技部指出，GLORIA為產業提供前瞻技術與創新服務，積極開創海外合作商機，獲國際企業高度肯定，這次的GLORIA代表團分別與IBM達成醫學臨床研究數據資料、金融資料、健保資料等合作共識，並分別與國際級創投公司EGI Capital、全球首家數位把脈中醫新創企業KANG Healthcare簽署合作備忘錄。

科技部說明，從民國106年9月推動GLORIA至今，已成立20個國際產學聯盟，領域包括半導體、AI、金融科技、生物醫療、智慧機械、智慧農業、水產水族、智慧教育等前瞻科技，目前已有300家知名企業加盟，促成2645件產學及技轉合作案，吸引業界挹注大學資金超過17億元。

舊金山波士頓科技部
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