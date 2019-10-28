麗寶上菜 吃尾牙、玩樂園一次搞定

2019-10-28 20:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



快到年終，麗寶樂園度假區今(28)日宣布推出「尾牙+樂園」套裝行程，還加碼送摩天輪搭乘券，最低一桌萬元有找，也有五星級福容大飯店饗宴可選擇，讓企業主能好好犒賞員工一整年的辛勞，尾牙春酒與員工旅遊一次搞定。

麗寶樂園這次推出「吃喝玩樂在樂園」方案，尾牙春酒能直接搭配員工旅遊，登上384米高空，遠眺雪山山脈、台灣海峽，並在樂園體驗刺激設施、好好放鬆身心。

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麗寶樂園度假區副總經理王永豪指出，不少企業主喜好有創意的春酒尾牙安排，樂園結合尾牙聚餐相當符合他們的需求，近幾年吸引許多知名餐飲、科技、機械等大小企業，到此舉辦尾牙或春酒。

去年，麗寶樂園尾牙加春酒，由於適逢台中花半博覽會，累計訂桌達1,500桌，今年有Outlet二期將在年底營運，明年還有台灣燈會在后里，預計訂桌目標調升至2,000桌；企業主可規畫白天玩樂園、吃尾牙，晚上賞燈會行程。

福容大飯店麗寶樂園店今年也推出「麗寶鼠壹鼠貳」尾牙春酒宴，訂宴即享全數入園(探索世界)，訂滿3桌享卡拉OK、果汁暢飲，訂滿50桌再送住宿券。

主廚張鈺昀說，今年尾牙宴特別推出市面上少見的獨家菜色，其中「上湯一品佛跳牆」使用多樣在地美味食材，新社香菇、大甲芋頭、大坑筍子，搭配豬肉、豬腳、栗子、魚皮等，細火燉煮四小時，帶出食材天然香氣美味，精華融入湯頭中。

樂園店擁有多間精緻型的獨立包廂，和挑高氣派、無樑柱視野絕佳的宴會廳；可容納20至1,500人的多功能空間，最大可達70桌。

除了春酒尾牙，飯店同步推出「麗寶大台中美食季」，主打嚴選中部地區在地小農食材，每天產地直送，讓消費者吃到最新鮮食材，五星級的料理。

其中，福粵樓「極品帝后粥」使用台中192號米，口感綿密有香氣，以雞骨為湯底熬煮兩小時，加入當季處女蟳、主廚手打蝦丸，及特製堅果醬，慢火細燉，熬出處女蟳的鮮甜基底；田園咖啡廳推出超過10道嚴選中部在地食材製作的自助百匯。