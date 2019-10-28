樂桃航空拓展台灣市場 台北、高雄-東京航線開航
2019-10-28 20:31
經濟日報 記者楊文琪
／即時報導
樂桃航空自今年10月27日起新增台灣飛往東京成田國際機場的航線，並正式宣布將東京成田機場納入其台灣航線據點之一，也於11月1日起成立「成田管理支援中心(成田オペレーションサポートセンター)」。
樂桃航空表示，增設台北(桃園)－東京(成田)及高雄－東京(成田)兩條航線，除了期盼藉此拓展台灣市場，也希望提供台灣民眾前往日本東京旅遊更多選擇。樂桃航空成田機場報到櫃台設於第三航廈，搭樂桃航空飛往東京，除了羽田之外，更多了成田的選擇，讓您行程搭配更加得心應手。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
樂桃航空執行董事CEO井上慎一參加首航儀式，並親自贈送飲料和點心給首航班機的旅客。井上慎一表示，「樂桃航空期許提供如同『空中電車』一般的便利服務，搭乘樂桃航空讓您輕鬆往返台日及全亞洲。」，再次強調樂桃航空致力成為亞洲領導級的低成本航空公司的企圖心。
樂桃航空目前有十條台日航線，包括台北(桃園) – 大阪(關西)、台北(桃園) – 沖繩(那霸)、台北(桃園) – 東京(羽田)、台北(桃園) – 札幌(新千歲)、台北(桃園) – 仙台、高雄 – 沖繩(那霸)、高雄 – 大阪(關西)、台北(桃園) – 東京(成田)、高雄 – 東京(成田)，而台北(桃園) – 福岡預計2019年11月24日首航。
留言