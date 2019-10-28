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樂桃航空拓展台灣市場 台北、高雄-東京航線開航

2019-10-28 20:31經濟日報 記者楊文琪／即時報導

樂桃航空自今年10月27日起新增台灣飛往東京成田國際機場的航線，並正式宣布將東京成田機場納入其台灣航線據點之一，也於11月1日起成立「成田管理支援中心(成田オペレーションサポートセンター)」。

樂桃航空表示，增設台北(桃園)－東京(成田)及高雄－東京(成田)兩條航線，除了期盼藉此拓展台灣市場，也希望提供台灣民眾前往日本東京旅遊更多選擇。樂桃航空成田機場報到櫃台設於第三航廈，搭樂桃航空飛往東京，除了羽田之外，更多了成田的選擇，讓您行程搭配更加得心應手。

樂桃航空執行董事CEO井上慎一參加首航儀式，並親自贈送飲料和點心給首航班機的旅客。井上慎一表示，「樂桃航空期許提供如同『空中電車』一般的便利服務，搭乘樂桃航空讓您輕鬆往返台日及全亞洲。」，再次強調樂桃航空致力成為亞洲領導級的低成本航空公司的企圖心。

樂桃航空目前有十條台日航線，包括台北(桃園) – 大阪(關西)、台北(桃園) – 沖繩(那霸)、台北(桃園) – 東京(羽田)、台北(桃園) – 札幌(新千歲)、台北(桃園) – 仙台、高雄 – 沖繩(那霸)、高雄 – 大阪(關西)、台北(桃園) – 東京(成田)、高雄 – 東京(成田)，而台北(桃園) – 福岡預計2019年11月24日首航。

樂桃航空自今年10月27日起新增台灣飛往東京成田國際機場的航線，並正式宣佈將東京...
樂桃航空自今年10月27日起新增台灣飛往東京成田國際機場的航線，並正式宣佈將東京成田機場納入其台灣航線據點之一，也於11月1日起成立「成田管理支援中心」。　圖／樂桃航空提供
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樂桃航空東京航線
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