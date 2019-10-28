華研投資《與惡》團隊大慕影藝45% 未來營運綜效可期

2019-10-28 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



《我們與惡的距離》劇照。 圖／公視提供 分享 facebook 華研音樂（8446）近年尋求影視音策略合作，今年進一步投資金鐘獎大贏家《與惡》製作團隊大慕影藝持股45％，看好雙方在影視音合作的原創IP中可創造最大的商業價值，未來營運綜效可期。此外，為強化股東投資效益，公司今年修改公司章程，正規劃進行期中盈餘分配，將依循公司股利政策，預期股利配發率達可分配盈餘80％以上。

華研音樂坐擁量多精質曲庫，創造長期穩定獲利，深諳IP的價值回報，近年亦探索拓展音樂之外的影視IP。華研音樂總經理何燕玲表示，公司未來的策略是將歌曲IP價值極大化，影視音深度結合是其中一項重要策略，華研音樂與戲劇單位各自發揮所長，更能激出燦爛火花，挖掘文創商機的無限可能。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

長期以來，華研音樂創作過許多膾炙人口的影視主題曲，與影視製作單位合作愉快，近年陸續投資電影《我的蛋男情人》、《紅衣小女孩2》、《人面魚》、《下半場》及戲劇《麻醉風暴2》、《做工的人》等，其中多項投資係與大慕影藝共同參與，今年華研音樂進一步投資大慕影藝3,000萬元，持股45％。

大慕影藝孵化作品能力備受肯定，其團隊製作的首部電視劇《我們與惡的距離》不僅創下高收視率，更囊括今年第54屆金鐘獎戲劇節目獎等6項大獎，並獲釜山國際影展「亞洲內容獎」最佳編劇獎肯定，由華研音樂製作的主題曲與插曲《別讓我走遠》、《路過人間》亦佳評如潮，在各大音樂串流平台排行榜名列前茅。

大慕影藝的最新作品《做工的人》已經拍攝完畢，預計將於2020年上半年播出，日前超前導預告一曝光，點擊率即超越《與惡》前導預告記錄，顯示觀眾期待度相當高。大慕影藝除專注於電影、電視劇專案開發與投資外，也從事藝人經紀，簽約藝人有唐綺陽、艾莉絲。《做工的人》是大慕影藝的原創IP，未來華研音樂除投資回報外，也將在戲劇音樂上展開合作，創造綜效。