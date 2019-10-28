親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

華納兄弟有眼不識「小丑」 近半收入拱手讓人

結婚將滿8年…Grace難忘阿翔外遇 嘆：為何會讓日子過到失控？

華研投資《與惡》團隊大慕影藝45% 未來營運綜效可期

2019-10-28 18:59經濟日報 記者葉子菁／即時報導

《我們與惡的距離》劇照。 圖／公視提供
《我們與惡的距離》劇照。 圖／公視提供
分享
華研音樂（8446）近年尋求影視音策略合作，今年進一步投資金鐘獎大贏家《與惡》製作團隊大慕影藝持股45％，看好雙方在影視音合作的原創IP中可創造最大的商業價值，未來營運綜效可期。此外，為強化股東投資效益，公司今年修改公司章程，正規劃進行期中盈餘分配，將依循公司股利政策，預期股利配發率達可分配盈餘80％以上。

華研音樂坐擁量多精質曲庫，創造長期穩定獲利，深諳IP的價值回報，近年亦探索拓展音樂之外的影視IP。華研音樂總經理何燕玲表示，公司未來的策略是將歌曲IP價值極大化，影視音深度結合是其中一項重要策略，華研音樂與戲劇單位各自發揮所長，更能激出燦爛火花，挖掘文創商機的無限可能。

長期以來，華研音樂創作過許多膾炙人口的影視主題曲，與影視製作單位合作愉快，近年陸續投資電影《我的蛋男情人》、《紅衣小女孩2》、《人面魚》、《下半場》及戲劇《麻醉風暴2》、《做工的人》等，其中多項投資係與大慕影藝共同參與，今年華研音樂進一步投資大慕影藝3,000萬元，持股45％。

大慕影藝孵化作品能力備受肯定，其團隊製作的首部電視劇《我們與惡的距離》不僅創下高收視率，更囊括今年第54屆金鐘獎戲劇節目獎等6項大獎，並獲釜山國際影展「亞洲內容獎」最佳編劇獎肯定，由華研音樂製作的主題曲與插曲《別讓我走遠》、《路過人間》亦佳評如潮，在各大音樂串流平台排行榜名列前茅。

大慕影藝的最新作品《做工的人》已經拍攝完畢，預計將於2020年上半年播出，日前超前導預告一曝光，點擊率即超越《與惡》前導預告記錄，顯示觀眾期待度相當高。大慕影藝除專注於電影、電視劇專案開發與投資外，也從事藝人經紀，簽約藝人有唐綺陽、艾莉絲。《做工的人》是大慕影藝的原創IP，未來華研音樂除投資回報外，也將在戲劇音樂上展開合作，創造綜效。

華研
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

影／張國煒親駕回台 星宇航空首架飛機降落桃機

2019-10-28 14:04

竹縣文化基金會董事長交接 科技人宣明智首度任董事

2019-10-28 18:01

燃煤成本降 水泥獲利看升

2019-10-28 14:44

豐興廢鋼價 連2周上揚

2019-10-28 14:44

華研擴大影視音合作拚綜效 明年推2位以上新人

2019-10-28 14:22

燿華集團會長張平沼 獲台北大學第一屆「卓越貢獻獎」

2019-10-28 13:15

工研院：全球醫材產品規模今年估將突破千億美元

2019-10-28 12:31

廢鋼回穩 豐興本周鋼筋漲200元

2019-10-28 10:47

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

經濟選書／粉絲再多 不如會員在手

2019-10-28 01:27

點子農場／無聊帶來大商機

2019-10-28 01:26

瑪格麗特談品牌／建構品牌價值空間

2019-10-28 01:26

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

生技園區放眼國際 前營運中心執行長王惠鈞招手世界級大廠

2019-10-28 00:06

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

楊永發專訪（二）／楊永發接班 推動新變革

2019-10-28 00:01

信義拍片 訴說社區感動

2019-10-27 23:45

唐榮總座 陷政治風波

2019-10-27 21:59

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

影／張國煒親駕回台 星宇航空首架飛機降落桃機

2019-10-28 14:04

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」

2019-10-28 11:53

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

塗銷抵押浪擲4億？黃國昌痛批土銀

2019-10-28 15:05

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

Google增資260億元 投審會准了

2019-10-28 17:35

代理投保未確實審閱 金管會開罰2家業者共80萬

2019-10-28 12:38

雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

台糖畜殖場首例放流水全回收 年省200萬肥料費

2019-10-28 16:11

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

國壽攜手國泰世華 首推API網銀身分認證

2019-10-28 14:40

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰

2019-10-28 11:53

台積電強化版5奈米基礎IP 新思第4季開始供應

2019-10-28 13:24

年底利多 中華郵政續加碼股債

2019-10-28 00:58

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top