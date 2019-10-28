韓國仁川航班重新分配 台虎搶到進軍首爾

2019-10-28 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



台灣虎航前進韓國首爾。在華信航空取得韓國首爾仁川航班，因時間帶欠佳，遲遲未能飛航下，將航權繳回交通部民航局，經民航局重新分配後，由台灣虎航取得航權，台灣虎航決定明年1月3日開航，這是台灣虎航繼飛航濟州、釜山和大邱後，韓國第四個航點，且為台虎首度進軍首爾，與華航、長榮、韓國航空等大型航空公司同台搶客。

據台灣虎航規畫，開航初期每周飛航三班，3月底後再增至每周七班（即每天一班），起飛時間為夜間10時，首爾當地時間1時30分抵達仁川機場，返程為當地凌晨2時30分起飛，台北時間清晨4時15分抵達桃園國際機場。台灣虎航預定11月4日開派，屆時將會有促銷價來吸引旅客。

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據指出，雖然台灣虎航的桃園－仁川航線時間帶是「紅眼航班」，對於傳統航空公司而言很難操作，但對於低成本航空則是極受節省費用的年輕人喜愛，因為可玩的時間變長，且回來後就可立即上班，另外，前往韓國批貨或是代購族，這個時間正好適合他們到批發市場（如東大門）買貨，因此，可與傳統航空做明確的市場區隔，後市發展應具潛力。

台灣虎航今（28）日表示，他們當年之所以能夠重新申請取得日本東京羽田航權，也是其他航空公司因為拿不到好的時間帶，飛航時間都是紅眼紅班而放棄，但他們接手營運後載客率卻達到九成，顯示不同的時間是可以吸引不同的客群。

除了搶進韓國首爾仁川，台灣虎航也計畫於明（2020）年3月30日開航日本新潟航線，每周兩班，而新潟的開航也是台灣虎航飛航日本的第13個航點。