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青暘LED燈 救援利器

2019-10-28 18:21經濟日報 香港訊

青暘擁有餘近20年製造LED燈的經驗，為了滿足全球客戶的需求，在不斷的創新及研發下，青暘目前的營業項目包含LED照明產品、移動式冷氣、工業扇、風機。

青暘公司表示，因看重香港秋燈展為燈飾及照明產品商貿平台龍頭地位，此次為今年為第2次參展，期望以此搶進亞洲市場。

青暘自創的LED氣球燈在2014、2016年連獲台灣精品獎，產品結合風扇及專利設計之氣球型燈罩，提供360度無死角勻光照明，人性化設計不刺眼，按下開關，數秒內燈罩即可快速成型，藉由光柔和來保護施工者與用路人在夜間時的安全性。

青暘公司在LED氣球燈的結構上進行變化設計，推出高、中與小瓦數的氣球燈，除了應用在緊急救助照明外，也適用於近年十分流行的野外露營。

青暘公司官網：www.c-yuang.com.tw

青暘公司LED氣球燈廣泛運用在夜間工程及戶外活動。黃偉修/攝影
青暘公司LED氣球燈廣泛運用在夜間工程及戶外活動。黃偉修/攝影
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