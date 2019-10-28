青暘LED燈 救援利器
青暘擁有餘近20年製造LED燈的經驗，為了滿足全球客戶的需求，在不斷的創新及研發下，青暘目前的營業項目包含LED照明產品、移動式冷氣、工業扇、風機。
青暘公司表示，因看重香港秋燈展為燈飾及照明產品商貿平台龍頭地位，此次為今年為第2次參展，期望以此搶進亞洲市場。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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青暘自創的LED氣球燈在2014、2016年連獲台灣精品獎，產品結合風扇及專利設計之氣球型燈罩，提供360度無死角勻光照明，人性化設計不刺眼，按下開關，數秒內燈罩即可快速成型，藉由光柔和來保護施工者與用路人在夜間時的安全性。
青暘公司在LED氣球燈的結構上進行變化設計，推出高、中與小瓦數的氣球燈，除了應用在緊急救助照明外，也適用於近年十分流行的野外露營。
青暘公司官網：www.c-yuang.com.tw
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