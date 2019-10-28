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竹縣文化基金會董事長交接 科技人宣明智首度任董事

2019-10-28 18:01聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

財團法人新竹縣文化基金會第十屆董事會，今天於竹北喜來登飯店舉行，新任董事長楊文科特別聘任前任董事長林光華為基金會榮譽董事長，並頒發感謝狀給第九屆董事等相關人員，感謝過去廿年來的努力，為新竹縣的藝術文化獻奠定良好的基礎。

 

新竹縣文化基金會於民國82年分別由臺灣省政府、新竹縣政府及民間三方捐助資金而成立，其中政府捐助基金金額超過50%，屬政府捐助之財團法人。新竹縣文化基金會以協助本縣文化局辦理文化藝術活動、推動辦理文化藝術展演、研習、講座及學術研討等活動為設立宗旨，至今，文化基金會持續為竹縣文學推廣努力並關懷弱勢家庭孩童文化教育。

 

因「財團法人法」於108年2月1日施行，針對政府捐助的財團法人有更具體規範須遵照，因此作為文化藝術法人之主管機關，新竹縣政府函請新竹縣文化基金會依法辦理外，並經新竹縣縣長楊文科及基金會董事長林光華協商達成共識，由新竹縣文化基金會和新竹縣政府攜手合作，推動新竹縣文化藝術發展。

 

依據新竹縣文化基金會捐助章程規定，新任董事會互選一人為董事長，綜理會務，對外代表基金會，經第十屆董事一致通過同意由新竹縣縣長楊文科接任董事長一職。

 

新任董事長楊文科肯定前董事長林光華及其所有董事等相關人員擔任對於新竹縣文學教育推廣的用心，並自我期許接下基金會董事長一職後，將積極協助吳濁流老師所創設的文學獎回到新竹縣，企盼吳濁流文學獎更加壯大，永續經營。

 

楊文科表示，新竹縣文化基金會未來將扮演新竹縣地方文化領頭羊為期許，傳承榮耀和驕傲，致力於在地產業發展與文化藝術推廣，為縣民創造多元且充滿藝術文化氛圍的生活環境，並以科技加值文化底蘊，增進智慧生活，打造新竹縣成為「文化 科技 智慧城」。

 

林光華表示，一轉眼21年，階段性任務已完成 ，該是功成身退、責任交棒的時侯。對新的文化基金會，表達祝福也拭目以待。

 

新任董事之一宣明智也期待未來科技界對文化基金會有更多貢獻，促使文化與科技結合。

財團法人新竹縣文化基金會第十屆董事會，今天於竹北喜來登飯店舉行。記者郭政芬／攝影
財團法人新竹縣文化基金會第十屆董事會，今天於竹北喜來登飯店舉行。記者郭政芬／攝影
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新任董事長楊文科特別聘任前任董事長林光華為基金會榮譽董事長。記者郭政芬／攝影
新任董事長楊文科特別聘任前任董事長林光華為基金會榮譽董事長。記者郭政芬／攝影
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