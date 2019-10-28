竹科管理局助醫材廠商 聯合搶進日本長照市場
2019-10-28 17:13
經濟日報 記者李珣瑛
／即時報導
竹科管理局協助園區醫材廠商進軍日本長照市場，由科管局副局長陳淑珠率領園區醫材廠商，組成的2019年台日醫療器材產業國際鏈結交流團，日前與日本照護機構「社會福祉法人梓友會」簽訂合作備忘錄（MOU），助竹科醫療器材產業打進日本照護市場。
竹科管理局表示，日本面對超高齡化社會問題，政府及民間業已累積許多長照專業經驗，值得各國借鏡。日本照護機構「社會福祉法人梓友會」擁有豐富的老人照顧經驗，提供多種相關長照服務，深度活用機器人設備、數位生理平台監控及手術復健等整體高階醫療服務設備，目前共有6個營運據點，並和地方政府合作，是日本第一個長照城鄉合作的實驗案例。
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有鑑於醫材產品除技術層面外，最重要的在於臨床及市場接受度。於是，在科管局副局長陳淑珠的見證下，竹科醫材廠商旺北、鈦隼及光宇三家公司與「社會福祉法人梓友會」簽訂合作備忘錄，將藉由梓友會的產品技術應用與臨床經驗，協助園區廠商更深入瞭解日本照護產業需求，讓有心進軍日本市場的業者有一個國際合作平台，對於廠商未來深入日本市場將大有助益，更而帶動新竹科學園區醫材產業的國際能見度。
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