親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

平均每位股民大賺47.4萬！ 台股現在還能搶進嗎？

台船為德翔建造1,800 TEU級貨櫃輪 今舉行命名典禮

2019-10-28 16:38經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

台船今（28）日舉行德翔海運訂造的1,800 TEU級貨櫃輪 - 「TS QINGDAO」命名典禮，典禮由台船董事長鄭文隆與德翔海運董事長陳德勝共同主持，並邀請台灣銀行總經理邱月琴為此輪命名及擲瓶。

「TS QINGDAO」輪，船長約171.99公尺、船寬27.5公尺、型深14.0公尺、滿載吃水9.5公尺，載重噸達21,316噸；全船共有4個貨艙，其中第1、第2及第3貨艙可裝載危險貨物；甲板上貨櫃可裝載7層，11排，貨艙內5層，9排，共可裝載1,800個20呎標準貨櫃。

主機採用MAN 6S60ME-C8.5電子控制噴油式主機，最大出力12,050千瓦。在環保方面，採最新的船舶污染防治法規，引擎排煙符合國際海事組織(IMO)的第二期排放標準，並配備壓艙水處理系統，能降低海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞。

節能方面，優異的線形設計加上台船公司匠心獨具之節能劍艏(Sea Sword Bow)，搭配高效率螺槳、節能反動舵與舵球，可大幅減少油耗與碳排放，而節能劍艏優異的抗風浪性能，不但能改善耐海性能更能減少風浪中航行的船速損失，進而提升船東營運之競爭力。其卓越的節能表現，已可符合2025年IMO EEDI之節能標準。

台船今（28）日舉行德翔海運訂造的1,800 TEU級貨櫃輪 - 「TS QIN...
台船今（28）日舉行德翔海運訂造的1,800 TEU級貨櫃輪 - 「TS QINGDAO」命名典禮。照片／台船提供
分享

台船德翔
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台糖畜殖場首例分流水全回收 年省200萬肥料費

2019-10-28 16:11

燃煤成本降 水泥獲利看升

2019-10-28 14:44

豐興廢鋼價 連2周上揚

2019-10-28 14:44

華研擴大影視音合作拚綜效 明年推2位以上新人

2019-10-28 14:22

燿華集團會長張平沼 獲台北大學第一屆「卓越貢獻獎」

2019-10-28 13:15

工研院：全球醫材產品規模今年估將突破千億美元

2019-10-28 12:31

廢鋼回穩 豐興本周鋼筋漲200元

2019-10-28 10:47

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

經濟選書／粉絲再多 不如會員在手

2019-10-28 01:27

點子農場／無聊帶來大商機

2019-10-28 01:26

瑪格麗特談品牌／建構品牌價值空間

2019-10-28 01:26

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

生技園區放眼國際 前營運中心執行長王惠鈞招手世界級大廠

2019-10-28 00:06

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

楊永發專訪（二）／楊永發接班 推動新變革

2019-10-28 00:01

信義拍片 訴說社區感動

2019-10-27 23:45

唐榮總座 陷政治風波

2019-10-27 21:59

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

2019長榮航空城市觀光半程馬拉松開跑

2019-10-27 12:31

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

影／張國煒親駕回台 星宇航空首架飛機降落桃機

2019-10-28 14:04

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」

2019-10-28 11:53

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28

塗銷抵押浪擲4億？黃國昌痛批土銀

2019-10-28 15:05

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

代理投保未確實審閱 金管會開罰2家業者共80萬

2019-10-28 12:38

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰

2019-10-28 11:53

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

年底利多 中華郵政續加碼股債

2019-10-28 00:58

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12

台積電強化版5奈米基礎IP 新思第4季開始供應

2019-10-28 13:24

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

生技園區放眼國際 前營運中心執行長王惠鈞招手世界級大廠

2019-10-28 00:06

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top