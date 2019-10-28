台船為德翔建造1,800 TEU級貨櫃輪 今舉行命名典禮
2019-10-28 16:38
經濟日報 記者吳秉鍇
／即時報導
台船今（28）日舉行德翔海運訂造的1,800 TEU級貨櫃輪 - 「TS QINGDAO」命名典禮，典禮由台船董事長鄭文隆與德翔海運董事長陳德勝共同主持，並邀請台灣銀行總經理邱月琴為此輪命名及擲瓶。
「TS QINGDAO」輪，船長約171.99公尺、船寬27.5公尺、型深14.0公尺、滿載吃水9.5公尺，載重噸達21,316噸；全船共有4個貨艙，其中第1、第2及第3貨艙可裝載危險貨物；甲板上貨櫃可裝載7層，11排，貨艙內5層，9排，共可裝載1,800個20呎標準貨櫃。
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主機採用MAN 6S60ME-C8.5電子控制噴油式主機，最大出力12,050千瓦。在環保方面，採最新的船舶污染防治法規，引擎排煙符合國際海事組織(IMO)的第二期排放標準，並配備壓艙水處理系統，能降低海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞。
節能方面，優異的線形設計加上台船公司匠心獨具之節能劍艏(Sea Sword Bow)，搭配高效率螺槳、節能反動舵與舵球，可大幅減少油耗與碳排放，而節能劍艏優異的抗風浪性能，不但能改善耐海性能更能減少風浪中航行的船速損失，進而提升船東營運之競爭力。其卓越的節能表現，已可符合2025年IMO EEDI之節能標準。
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