ITF台北國際旅展 KLOOK推早鳥優惠

2019-10-28 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



ITF台北國際旅展將於11月8日在南港展覽館熱鬧展開，KLOOK推出「旅展限定」早鳥與現場優惠，10月28日至11月6日一連十天推出線上早鳥全站八六折，預訂旅展門票（售價180元）就送200元購物金，還能玩賓果抽免費世界機票。11月8日至11日旅展期間，現場下單即送手搖飲料一杯，每日限量，特定時間更祭出日本環球影城門票買一送一以及全站商品一折起等超值優惠。

除了旅展優惠，KLOOK更將於10月31日開賣「東京迪士尼樂園」和「東京迪士尼海洋」電子票券，不需事先列印也不用兌換實體票券，只要在KLOOK平台下訂付款後，出示QR Code即可進場，加快入園的效率外也不用擔心票券遺失，暢玩樂園更加自在。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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KLOOK旅展早鳥暖身-四大優惠報給你知：

早鳥優惠1：全站滿4,888享86折

時間：2019年10月28日-11月6日

優惠碼頁面輸入「KLOOKITF579」即可享全站滿4,888享86折優惠無上限（日本環球影城、JR Pass、東京迪士尼、瑞士通行證等特定商品除外）

早鳥優惠2：預購旅展門票180元，立即送200元購物金

時間：2019年10月28日-11月7日

在KLOOK購買 2019 ITF台北國際旅展門票（售價180元），即送200元購物金，消費滿201元即可抵用。

早鳥優惠3：樂園、交通、行程、Wifi 旅行必備商品主題日 - 限定買一送一/優惠下殺

樂園日 (2019年10月31日 - 11月1日)：購買各大熱門樂園景點即送200元購物金；日本環球影城門票、新加坡星耀樟宜門票、曼谷賽福瑞野生動物園門票等主題樂園，限定組數買一送一

交通日 (2019年11月2日-11月3日) ：指定交通類商品買一送一，包括韓國AREX機場快線車票、曼谷機場快線（ARL）車票等；另期間內購買交通類商品（不含已折扣商品），再送全站8折優惠券。

一日遊日 (2019年11月4日-11月5日)：購買一日遊行程87折；特定行程買一送一，包括北投春天酒店溫泉體驗、台場大江戶溫泉物語門票等。

Wifi/網路日 (2019年11月6日 - 11月7日) - ：全站Wifi、上網卡等商品現折100元。

早鳥優惠4：玩賓果、最高現領800元購物金，還能抽世界機票，一人中獎兩人同行。

時間：2019年10月28日 - 11月17日