ITF台北國際旅展 KLOOK推早鳥優惠
ITF台北國際旅展將於11月8日在南港展覽館熱鬧展開，KLOOK推出「旅展限定」早鳥與現場優惠，10月28日至11月6日一連十天推出線上早鳥全站八六折，預訂旅展門票（售價180元）就送200元購物金，還能玩賓果抽免費世界機票。11月8日至11日旅展期間，現場下單即送手搖飲料一杯，每日限量，特定時間更祭出日本環球影城門票買一送一以及全站商品一折起等超值優惠。
除了旅展優惠，KLOOK更將於10月31日開賣「東京迪士尼樂園」和「東京迪士尼海洋」電子票券，不需事先列印也不用兌換實體票券，只要在KLOOK平台下訂付款後，出示QR Code即可進場，加快入園的效率外也不用擔心票券遺失，暢玩樂園更加自在。
KLOOK旅展早鳥暖身-四大優惠報給你知：
早鳥優惠1：全站滿4,888享86折
時間：2019年10月28日-11月6日
優惠碼頁面輸入「KLOOKITF579」即可享全站滿4,888享86折優惠無上限（日本環球影城、JR Pass、東京迪士尼、瑞士通行證等特定商品除外）
早鳥優惠2：預購旅展門票180元，立即送200元購物金
時間：2019年10月28日-11月7日
在KLOOK購買 2019 ITF台北國際旅展門票（售價180元），即送200元購物金，消費滿201元即可抵用。
早鳥優惠3：樂園、交通、行程、Wifi 旅行必備商品主題日 - 限定買一送一/優惠下殺
樂園日 (2019年10月31日 - 11月1日)：購買各大熱門樂園景點即送200元購物金；日本環球影城門票、新加坡星耀樟宜門票、曼谷賽福瑞野生動物園門票等主題樂園，限定組數買一送一
交通日 (2019年11月2日-11月3日) ：指定交通類商品買一送一，包括韓國AREX機場快線車票、曼谷機場快線（ARL）車票等；另期間內購買交通類商品（不含已折扣商品），再送全站8折優惠券。
一日遊日 (2019年11月4日-11月5日)：購買一日遊行程87折；特定行程買一送一，包括北投春天酒店溫泉體驗、台場大江戶溫泉物語門票等。
Wifi/網路日 (2019年11月6日 - 11月7日) - ：全站Wifi、上網卡等商品現折100元。
早鳥優惠4：玩賓果、最高現領800元購物金，還能抽世界機票，一人中獎兩人同行。
時間：2019年10月28日 - 11月17日
早鳥期間延續到ITF台北國際旅展後一連三個禮拜，只要前往賓果遊戲頁面進行挑戰，連線即拿百元購物金，最高可領800元！加碼抽「免費世界機票」，一人中獎兩人同行，航線包含：日本、韓國、香港、東南亞、歐洲、美國、澳洲等地。
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