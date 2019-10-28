親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

平均每位股民大賺47.4萬！ 台股現在還能搶進嗎？

加拿大航空新布局 台北國際旅展優惠搶先曝光

2019-10-28 16:14經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

甫在今年9月於台灣正式成立分公司的加拿大航空，在分公司成立後首次參加台北國際旅展，大方祭出多項機票與加拿大旅遊行程優惠以饗旅客，同時更加碼推出全新限時優惠票價，台北飛往北美城市來回經濟艙最低1萬1,500元起；尊享商務艙兩人同行每人僅需7萬元起（未稅），廣受旅客歡迎的豪華經濟艙，官網限定價3萬2,100起（未稅），是為機會難得的最「加」之選。

加拿大航空表示，旅展將與可樂旅遊、五福旅遊、旅天下，以及加拿大地接旅行社黃刀旅遊、歡樂旅遊合作，推出包括冬遊洛磯山脈、班夫小鎮以及黃刀鎮賞極光等物超所值的冬季主題旅遊。民眾可於台北國際旅展期間（11月8-11日）至展區 J2101攤位，選購旅遊加拿大的最佳方案，還有機會將Fairmont Hotels & Resorts頂級住宿二晚、飛越加拿大4D模擬飛行、冰川天空步道、硫磺山纜車門票，價值加幣500元旅遊套裝產品抵用券、以及各項精彩行程折扣金等等豐富獎品帶回家。

加航台灣區總經理陳美至指出，加航與協力夥伴在這次國際旅展中推出相當多具有競爭性的產品套裝，除了2018年Skyscanner調查榮登2018國人熱門旅遊行程榜首黃刀鎮外，我們還將推出秋天賞楓、冬天滑雪、春夏健行、冬天魁北克嘉年華會與冰上摩托車等精采行程。

另外，加航2020年預計強打育空（Yukon）雪地溫泉之旅。透過這些四季均獨具特色的景點與行程，呈現加拿大之美，也為消費者帶來最難忘的回憶。

加航在今年旅展中，與五個國內外旅行業者包括可樂旅遊、五福旅遊、旅天下、黃刀旅遊及歡樂旅遊攜手，推出眾多優惠行程，更囊括冬遊加拿大的重點攻略，包括可樂旅遊「冬戀加拿大」、「舞動的精靈」行程，五福旅遊「加拿大黃刀極光10日」，旅天下「加拿大限定卡加利牛仔節、洛磯冰原雙堡單飛11日」等搭乘加拿大航空的精采行程。

此外，加拿大當地地皆旅行社歡樂旅遊以及黃刀旅遊，也有更加主題化與多元化的行程合作。獨家優惠及行程細節請洽詢各大旅行社。此外，加拿大航空為台灣市場的消費者也特別推出豪華經濟艙的官網限定優惠票價，台北直飛溫哥華最低僅要3萬2,100起，相關優惠可洽加拿大航空官方網站 www.aircanada.com 。

加拿大航空銷售策畫及效能管理董事總經理劉貴豪表示，加航在台灣旅遊市場中愈受矚目，我們希望能讓台灣消費者在短期內能更加了解加拿大航空獨特魅力及產品競爭力，加航在未來更會持續提供消費者獲獎無數的空中飛行體驗，也更加全面性地推廣加拿大精采的天然景觀、四季適宜造訪的優質旅遊行程，讓台灣消費者感受到加拿大與眾不同之處。

甫在今年9月於台灣正式成立分公司的加拿大航空，在分公司成立後首次參加台北國際旅展...
甫在今年9月於台灣正式成立分公司的加拿大航空，在分公司成立後首次參加台北國際旅展，大方祭出多項機票與加拿大旅遊行程優惠以饗旅客，同時更加碼推出全新限時優惠票價。　圖／加拿大航空提供
分享

加拿大加航
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台糖畜殖場首例分流水全回收 年省200萬肥料費

2019-10-28 16:11

燃煤成本降 水泥獲利看升

2019-10-28 14:44

豐興廢鋼價 連2周上揚

2019-10-28 14:44

華研擴大影視音合作拚綜效 明年推2位以上新人

2019-10-28 14:22

燿華集團會長張平沼 獲台北大學第一屆「卓越貢獻獎」

2019-10-28 13:15

工研院：全球醫材產品規模今年估將突破千億美元

2019-10-28 12:31

廢鋼回穩 豐興本周鋼筋漲200元

2019-10-28 10:47

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

經濟選書／粉絲再多 不如會員在手

2019-10-28 01:27

點子農場／無聊帶來大商機

2019-10-28 01:26

瑪格麗特談品牌／建構品牌價值空間

2019-10-28 01:26

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

生技園區放眼國際 前營運中心執行長王惠鈞招手世界級大廠

2019-10-28 00:06

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

楊永發專訪（二）／楊永發接班 推動新變革

2019-10-28 00:01

信義拍片 訴說社區感動

2019-10-27 23:45

唐榮總座 陷政治風波

2019-10-27 21:59

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

2019長榮航空城市觀光半程馬拉松開跑

2019-10-27 12:31

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

影／張國煒親駕回台 星宇航空首架飛機降落桃機

2019-10-28 14:04

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」

2019-10-28 11:53

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28

塗銷抵押浪擲4億？黃國昌痛批土銀

2019-10-28 15:05

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

代理投保未確實審閱 金管會開罰2家業者共80萬

2019-10-28 12:38

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰

2019-10-28 11:53

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

年底利多 中華郵政續加碼股債

2019-10-28 00:58

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12

台積電強化版5奈米基礎IP 新思第4季開始供應

2019-10-28 13:24

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

生技園區放眼國際 前營運中心執行長王惠鈞招手世界級大廠

2019-10-28 00:06

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top