台糖畜殖場首例分流水全回收 年省200萬肥料費
2019-10-28 16:11
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場，為改善傳統畜殖環境、減少居民抗爭，決定改善汙水、放流水設施，將每日處理後放流水300公噸改做蔗田灌溉，每年回收11萬噸流放水、節省200萬肥料費，是台糖唯一全回收、零排放畜殖場，也是嘉義縣第1場零排放養豬場。
嘉義縣環保局長張根穆表示，岸內畜殖場畜養1萬1000頭豬，因臭味及廢水排放，長期遭鄰近村民陳情抗議，環保局今年8月前已開出6張罰單、罰款百萬以上，並要求台糖公司2個月內，一定要解決放流水及畜殖廠惡臭問題。
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台糖公司畜殖事業部副執行長魏志松說明，為徹底改善場內雨天廢汙水收集，公司決定利用鄰近蔗田農地，將處理後達標準放流水回收，架設管線施灌蔗田，並將雨汙水分流，強化畜舍改善、減少臭味逸散。
張根穆指出，水資源回收再利用是近年重要環保課題，台糖公司改善畜殖場設施，對週邊環境也有明顯改善， 村民陳情也減少了。環保局也鼓勵畜牧業者，共同加入流放水回收，沼液、沼渣農地肥分使用，不僅提升水資源再利用，改善河川水質汙染負荷，也可省下肥料錢、水汙費。
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