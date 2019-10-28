張國煒開心親駕星宇首架新機 A321neo中午抵台

2019-10-28 15:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



星宇航空首架A321neo新機於今（28）日上午11時20分降落於桃園國際機場，這架編號B-58201的客機是全台首架A321neo，10月25日於德國漢堡空中巴士組裝廠交機後，於德國時間26日上午9時由星宇航空董事長張國煒親自駕回。

星宇航空說，新客機途中行經杜拜及曼谷，經歷了近50小時的飛渡時間終於抵台，為台灣航空史掀開嶄新扉頁，更是星宇機隊編列的霸氣起手式。喜迎新機到來，桃園機場特別安排「水門禮」，飛機在落地滑行中穿過水車噴洒出的巨大水幕，象徵洗塵接風，航向無限美好。

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張國煒說：「期盼已久終於接回星宇航空首架客機，此機型最大飛行距離可達約7400公里，節省燃油消耗及溫室氣體排放量可達20%，比起前一代也大幅降低噪聲水平。未來還有九架空巴A321neo會陸續交機，新機抵台代表距離首航目標日倒數88天，這對星宇航空全體員工來說是至為關鍵的時刻，責任也越來越重，我們有信心能完成各項準備，如期開航。」

質感十足的A321neo機身為白色，選用星宇航空企業識別色玫瑰金、曜石灰及大地金展現品牌形象，白色尾翼印上星宇航空Logo，最大的特色即為機腹塗裝斗大的「STARLUX」字樣，當飛機起飛或降落時，民眾抬頭即可仰望極具氣勢的新機劃過天際。客機配置共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，全機提供Wi-Fi及AVOD機上娛樂系統、商務艙可180度全平躺等頂級服務，制定國籍航空規格新高度。