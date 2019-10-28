生技園區向世界大廠招手 助台灣生醫鏈結全球

國家生技研究園區成立剛滿周年，除了持續招募台灣生技尖兵，培育產業獨角獸，同時也向歐、美、日等國際大藥廠招手，接軌國際銷售通路，並加速跨國交流，培養國際人才庫，協助台灣生醫產業鏈結國際。