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噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元

生技園區向世界大廠招手 助台灣生醫鏈結全球

2019-10-28 14:01經濟日報 記者黃靖文 楊超丞／台北即時報導

國家生技研究園區成立剛滿周年，除了持續招募台灣生技尖兵，培育產業獨角獸，同時也向歐、美、日等國際大藥廠招手，接軌國際銷售通路，並加速跨國交流，培養國際人才庫，協助台灣生醫產業鏈結國際。

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