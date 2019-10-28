信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06 文／ 李如慧



信義房屋推動社區一家計畫十五年來，已累積超過一萬件社區提案，支持二千多個夢想改造行動，今年與CNEX(視納華仁)攜手，用紀錄片方式讓更多人看到這些社區故事，進而影響更多人對社區的關懷及再造，並於26日舉辦「社區一家紀錄片」首映會，播放五支耗時半年完成的紀錄片，呈現銀髮族、洄游青年、新住民…等的感人故事。文化部常務次長李連權、行政院農業委員會副主委陳添壽、教育部青年發展署副署長王育群、CNEX共同創辦人暨董事長蔣顯斌、全民社造行動計畫評審長柴松林以及信義房屋創辦人周俊吉等都到場為首映會站台，一同感受社區一家紀錄片所帶來的震撼及感動。

CNEX 與多位台灣新銳導演以社區工作者的視角，挑選出五個不同的社區故事進行拍攝，包含「阿嬤的拼布畫」、「返鄉路上」、「小手拉大手」、「聽見幸福」以及「新好好婦女」，突顯五個不同族群從事社區營造感動人心的歷程，不論身分年齡，都能發揮心力幫助自己家園更美好。同時CNEX與信義房屋預計於3年內為全台社區拍攝15支紀錄片，紀錄「人與社區｣間的對話，期待影響更多人找到凝聚社區人心的行動方案，擴大全民參與社造的可能。

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「新好好婦女」呈現新住民婦女們在屏東這塊土地落地深根，用著各自不同的方式參與。圖／信義房屋 提供 分享 facebook

在「返鄉路上」這支影片當中，紀錄一群熱血的鹿港青年，返鄉推廣家鄉文化，發起一系列「保鹿運動」，如廣角鏡大作戰、老屋保存運動…等，並擴大舉辦「今秋藝術節｣，讓鹿港文化發光、青年看見自己家鄉的美好，進而返鄉一起點亮自己的家園。而「新好好婦女｣則呈現新住民婦女們在屏東這塊土地落地深根，用著各自不同的方式，試圖融合台灣這個大家庭，成員來自不同國家，分別參與了不同的社區再造工作，這些外來的新住民轉而成為凝聚在地社區生活的新力量，從她們身上看到台灣社會走向多元的契機。

「返鄉路上」紀錄一群熱血的鹿港青年，發起一系列「保鹿運動」，讓青年看見自己家鄉。圖／信義房屋 提供 分享 facebook

文化部李連權常務次長表示，今年文化部透過12場全國社區營造會議凝聚地方共識，邀請各地社造夥伴探討未來下個10年的社區願景，更期待社區一家紀錄片可以讓這股力量持續擴散，激起全民參與社造的熱情並找尋共同理想價值。共同製片的CNEX共同創辦人暨董事長蔣顯斌回憶此次和信義房屋一起拍攝社區一家紀錄片期間，看見許多來自社區的正能量，未來會持續與信義房屋一同發現社區裡感動人心的故事，讓社區的良善不只向外擴散出去，更用影片方式永久流傳。

社區一家每年所舉辦的「全民社造行動計畫｣，希望全台所有鄉鎮都能發揮創意改造社區，信義企業集團創辦人周俊吉表示，信義房屋於2004年推動社區一家計畫，累計10,661件提案，涵蓋了全台98.9%的鄉鎮市區，投入逾新台幣四億元，支持2376個單位完成他們理想家園的夢想，雖然每個社區樣貌各異、人文內涵也互不相同，但共通點都是為了提升生活品質、追求公共利益而齊心協力。這次希望透過紀錄片拍出來的人、事、物，持續擴大社造的正能量，鼓勵全民一起加入社造行列，實現改變自己家園的無限可能。