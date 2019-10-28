燿華集團會長張平沼 獲台北大學第一屆「卓越貢獻獎」
2019-10-28 13:15
經濟日報 記者廖賢龍
／即時報導
國立台北大學頒發2019年台北大學第一屆「卓越貢獻獎」給燿華企業集團暨校友會會長張平沼，表彰他多年來對國家社會、對台北大學建校與校務發展的卓越貢獻。
張平沼在2001年獲得國立台北大學頒發第一屆「傑出校友獎」、2018年獲得「榮譽校友獎」，今年再獲得第一屆「卓越貢獻獎」，彰顯張平沼會長多年來對國家社會、對台北大學建校與校務發展的盡心盡力。
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張平沼發表得獎感言時表示，「對於母校的肯定，內心充滿感激」，同時以多年前流行的民歌「奉獻」歌詞內容表達對國家、社會與母校的心意。他特別唸出歌詞：「長路奉獻給遠方，玫瑰奉獻給愛情」、「雨季奉獻給大地，歲月奉獻給季節」形容自己的心境。曾任台北大學校友總會理事長的張平沼，也祝福母校七十周年校慶「生日快樂」。
張平沼說，母校師長對他處事與人格的影響既深且遠，心存感恩。近年來，張平沼致力於協助提升母校校園優良環境，例如，台北大學3月16日舉行「心湖櫻緣」紀念碑立碑揭牌典禮，張平沼以「十年樹木，百年樹人」的教育意涵，捐贈母校吉野櫻、富士櫻八百多株，建置三峽校區「心湖櫻花步道」，提供母校不同季節風情，同時鼓勵所有校友關注母校成長與發展。並提供年度獎助學金，鼓勵與照顧品學兼優、經濟弱勢學生，期許未來能積極服務與回饋社會。
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