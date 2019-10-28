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工研院：全球醫材產品規模今年估將突破千億美元

2019-10-28 12:31經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

工研院舉辦的「眺望2020產業發展趨勢研討會」今（28）日上午進入生醫專場。工研院產科國際所產業分析師林怡欣表示，全球生醫材料產品市場規模在去年達923.5億美元，預估2019年可達1,057.1億美元，預期將以年複合成長率14.5%的速度，至2024年達到2,066.1億美元。而2018年全球精準醫療市場規模為788.5億美元，預估也將以10.64%的複合年成長率增長，至2028年市場上看2167.5億美元。

林怡欣表示，從2019的國際醫療器材產業發展來看，在全球人口高齡化趨勢下，醫療照護需求持續攀升，先進國家研發創新技術，積極尋求醫療解決方案，特別是在高齡號發疾病如心血管與骨科需求驅動下，如軟組織應用、再生醫學、人工骨材等生醫材料市場因而成長快速。

歐洲生醫材料年會ESB展為該領域指標學術與臨床交流會，並有多家3D列印廠商與生醫材料廠商展出相關產品，不僅可透過產學研臨床人員直接了解生醫材料新知與新技術在臨床應用現況，並提可供面對歐盟法規革新下相關業者的因應策略。

在精準醫療方面，行動基因執行長陳華鍵表示，次世代基因定序檢測在技術快速演進下，目前全基因定序價格約為美金1,000元左右，在價格逐年降低下，逐漸成為臨床基因檢測的重要方法。

特別是在癌症精準醫療應用方面，由於NGS技術有高通量全基因定序的能力，愈來愈多的癌症基因生物標記及標靶藥物對應的突變基因被發掘，不僅在癌症診斷及用藥支援上有日益重要的角色，也成為加速新藥物開發各階段的重要工具。

陳華鍵表示，隨著基因探勘與檢測技術的與日俱進，加上各國精準醫療政策的推波助瀾，新的診斷技術已逐漸落實至提升治療的效率，甚至預防與預後監測的目的。近年來，台灣也多家廠商投入精準醫療基因檢測產業，提供癌症患者用藥伴隨檢測及治療監控等服務。

醫材癌症
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