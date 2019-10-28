光棍節單身不孤單 「身份證五個1」王朝免費招待吃大餐

2019-10-28 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



1111光棍節單身不孤單。台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET於11月11當日，推出超級好康活動，四個用餐時段，只要顧客的身份證字號有五個1，就能免費吃大餐，四個1享有該時段三折優惠、三個1享有五折優惠，僅需另負擔服務費，讓單身的你和好朋友們一起同歡、終結孤單。

自助餐廳SUNNY BUFFET自2017年開幕以來，廣受顧客們喜愛，目前已成為許多人約會、慶生、聚餐的最佳選擇。SUNNY BUFFET提供逾百道無國界料理，目前規劃各式主題用餐區，包括「現點現烤區」、「亞洲料理區」、「西式料理區」、「印度料理區」、「義式披薩區」、「海鮮區」及「甜點區」等，還有當季新鮮水果與多款飲品，精緻美味的料理保證讓你吃的不要不要。

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