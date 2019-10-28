光棍節單身不孤單 「身份證五個1」王朝免費招待吃大餐
2019-10-28 10:56
經濟日報 記者楊文琪
／台北即時報導
1111光棍節單身不孤單。台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET於11月11當日，推出超級好康活動，四個用餐時段，只要顧客的身份證字號有五個1，就能免費吃大餐，四個1享有該時段三折優惠、三個1享有五折優惠，僅需另負擔服務費，讓單身的你和好朋友們一起同歡、終結孤單。
自助餐廳SUNNY BUFFET自2017年開幕以來，廣受顧客們喜愛，目前已成為許多人約會、慶生、聚餐的最佳選擇。SUNNY BUFFET提供逾百道無國界料理，目前規劃各式主題用餐區，包括「現點現烤區」、「亞洲料理區」、「西式料理區」、「印度料理區」、「義式披薩區」、「海鮮區」及「甜點區」等，還有當季新鮮水果與多款飲品，精緻美味的料理保證讓你吃的不要不要。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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11月11日當日包括早餐、午餐、下午茶及晚餐四個時段，只要身份證數字符合活動規則，就可以享有免費到五折不等的優惠，顧客僅須另付一成原價服務費，每個餐期限量111位，名額有限，請提早訂位、避免向隅。詳情請洽02-2719-8399#3310, 3311 SUNNY BUFFET。
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