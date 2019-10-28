體驗最佳低成本航空 酷航推優惠六五折起
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酷航表示，酷航已正式搬遷至新加坡樟宜機場第一航廈。此次的航廈轉移將推動酷航在未來幾年內實現兩位數的年增長率。為確保航廈遷移的完善，自2019年7月以來，酷航已通過電子郵件、行動 App與社群媒體上廣宣航廈轉移訊息，並進行營運與系統測試，其中包含兩次的試飛。航廈遷移當日，共處理了56趟航班，9,877名旅客，4,726件託運行李。也在第一與第二航廈部署了額外人力，以確保旅客在必要時得到及時的幫助。
酷航執行長李立興表示：「此舉對酷航而言是個重要的里程碑。自2011年11月1日成立以來的短短八年間，我們經歷了兩家低成本航空公司的合併，運送了超過6,500萬名乘客，建立了覆蓋全球近70個城市的網絡，並將機隊擴大至20架波音B787和28架空中巴士A320，往後還有更多的訂單。酷航已成為新加坡最大的低成本航空公司，約佔新加坡低成本航空公司市場的45％。 2012年6月，我們在新加坡樟宜機場第二航廈起航首次飛前往雪梨的航班，這對我們而言如同一個美好的家園，但遷移至第一航廈將為酷航未來的擴展計劃提供更多的空間。」
繼先前獲得第30屆TTG Asia 旅遊大賞「2019 亞太最佳低成本航空」獎項後，酷航再獲捷報，榮獲《Travel Weekly》亞洲版2019年讀者票選之「最佳低成本航空」獎項，這是酷航一個月內第二次榮獲「最佳低成本航空公司」獎項的殊榮。酷航將繼續秉持著「旅行是人類天性」的精神，致力提供旅客絕佳的飛航與服務體驗。
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