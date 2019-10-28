親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

體驗最佳低成本航空 酷航推優惠六五折起

2019-10-28 10:48經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

酷航飛常酷促銷首爾、東京、大阪、北海道、新加坡等33個航點，超值優惠六五折起！10月29 至30日 限時兩天於官網flyscoot.com輸入指定折扣碼「GONOW」購票，無論是飛往歐洲柏林、雅典；暢遊澳洲雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；南向馬來西亞、泰國、印尼、印度、寮國等眾多航點皆享優惠！酷航滿足旅客想旅遊的心，在最舒適的季節來趟說走就走的小旅行吧。

韓國、日本去再多次都可以，美好季節更是不能不去。酷航台北直飛首爾、東京與札幌與；高雄直飛大阪。秘境賞楓、渡假滑雪，不論是旋風快閃或是深度旅遊，酷航超值票價與優質服務，讓每一次的旅程都心滿意足。身心需要充電就出發吧！自然美景、楓紅杏黃、藍天白雲、美食小吃、當地行程與特殊文化體驗，讓你享受 Chill假期，酷航為您省了機票預算，豐富了行程與回憶。

酷航表示，酷航已正式搬遷至新加坡樟宜機場第一航廈。此次的航廈轉移將推動酷航在未來幾年內實現兩位數的年增長率。為確保航廈遷移的完善，自2019年7月以來，酷航已通過電子郵件、行動 App與社群媒體上廣宣航廈轉移訊息，並進行營運與系統測試，其中包含兩次的試飛。航廈遷移當日，共處理了56趟航班，9,877名旅客，4,726件託運行李。也在第一與第二航廈部署了額外人力，以確保旅客在必要時得到及時的幫助。

酷航執行長李立興表示：「此舉對酷航而言是個重要的里程碑。自2011年11月1日成立以來的短短八年間，我們經歷了兩家低成本航空公司的合併，運送了超過6,500萬名乘客，建立了覆蓋全球近70個城市的網絡，並將機隊擴大至20架波音B787和28架空中巴士A320，往後還有更多的訂單。酷航已成為新加坡最大的低成本航空公司，約佔新加坡低成本航空公司市場的45％。 2012年6月，我們在新加坡樟宜機場第二航廈起航首次飛前往雪梨的航班，這對我們而言如同一個美好的家園，但遷移至第一航廈將為酷航未來的擴展計劃提供更多的空間。」

繼先前獲得第30屆TTG Asia 旅遊大賞「2019 亞太最佳低成本航空」獎項後，酷航再獲捷報，榮獲《Travel Weekly》亞洲版2019年讀者票選之「最佳低成本航空」獎項，這是酷航一個月內第二次榮獲「最佳低成本航空公司」獎項的殊榮。酷航將繼續秉持著「旅行是人類天性」的精神，致力提供旅客絕佳的飛航與服務體驗。

酷航飛常酷促銷首爾、東京、大阪、北海道、新加坡等33個航點，超值優惠六五折起，1...
酷航飛常酷促銷首爾、東京、大阪、北海道、新加坡等33個航點，超值優惠六五折起，10月29 至30日 限時兩天於官網flyscoot.com輸入指定折扣碼「GONOW」購票。圖／酷航提供
分享

酷航新加坡
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

經濟選書／粉絲再多 不如會員在手

2019-10-28 01:27

點子農場／無聊帶來大商機

2019-10-28 01:26

瑪格麗特談品牌／建構品牌價值空間

2019-10-28 01:26

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

生技園區放眼國際 前營運中心執行長王惠鈞招手世界級大廠

2019-10-28 00:06

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

楊永發專訪（二）／楊永發接班 推動新變革

2019-10-28 00:01

信義拍片 訴說社區感動

2019-10-27 23:45

唐榮總座 陷政治風波

2019-10-27 21:59

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

錢線人物／松果購物董座郭家齊 勇敢翻動過度穩定的市場

2019-10-27 13:10

2019長榮航空城市觀光半程馬拉松開跑

2019-10-27 12:31

搶攻外送商機 百貨商場拚三贏

2019-10-27 10:21

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

想退休該買幾支ETF？專家：4～10支最理想

2019-10-27 13:05

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

到底有多少同性伴侶共組家庭？主計總處迂迴調查

2019-10-27 12:34

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

5G成投資顯學 投信推5G主題ETF拚場

2019-10-27 14:49

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

2019長榮航空城市觀光半程馬拉松開跑

2019-10-27 12:31

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top