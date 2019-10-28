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廢鋼回穩 豐興本周鋼筋漲200元

2019-10-28 10:47經濟日報 記者戴慧瑀／台北即時報導

國際廢鋼止跌回升，國內南部廢鋼上漲，豐興（2015）本周廢鋼每公噸調漲200元，連續兩周調漲；在廢鋼原料上漲，且買氣熱絡下，本周鋼筋每公噸也上漲200元；型鋼仍維持平盤不變。

調整後廢鋼收購價每公噸為7,500元，鋼筋每公噸為1萬5,700元，型鋼價格每公噸為2萬500元。

豐興表示，南部廢鋼原本超跌，現在回穩，就廢鋼來說是正面訊息。但另一方面，廢鋼上漲會使鋼筋成本增加，不一定是好事，長期還是要觀察能否支撐鋼筋等鋼品售價調漲。

豐興表示，隨著國內營建、公共工程及廠辦等案量增加，帶動鋼筋需求成長，預期今年整個市場消費量有望較去年要好，將投入更多心力在鋼筋銷售上面，是今年所有產品中表現相對較好者。

豐興指出，除市場需求回溫外，另有兩個原因帶動鋼筋銷售。一方面是公司致力增加接單廣度，另一方面是新鋼筋廠效能發揮，帶動產品競爭力。今年上半年豐興鋼筋國內市佔率來到13.3%，要比去年同期有所上升。

國際原物料行情方面，豐興說，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周報價上漲至248美元／噸，美國貨櫃廢鋼本周報價上漲至238美元／噸，澳洲鐵礦砂由85.7美元／噸上漲至87.65美元／噸。

豐興鐵礦砂澳洲
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