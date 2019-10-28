廢鋼回穩 豐興本周鋼筋漲200元

2019-10-28 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／台北即時報導



國際廢鋼止跌回升，國內南部廢鋼上漲，豐興（2015）本周廢鋼每公噸調漲200元，連續兩周調漲；在廢鋼原料上漲，且買氣熱絡下，本周鋼筋每公噸也上漲200元；型鋼仍維持平盤不變。

調整後廢鋼收購價每公噸為7,500元，鋼筋每公噸為1萬5,700元，型鋼價格每公噸為2萬500元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

豐興表示，南部廢鋼原本超跌，現在回穩，就廢鋼來說是正面訊息。但另一方面，廢鋼上漲會使鋼筋成本增加，不一定是好事，長期還是要觀察能否支撐鋼筋等鋼品售價調漲。

豐興表示，隨著國內營建、公共工程及廠辦等案量增加，帶動鋼筋需求成長，預期今年整個市場消費量有望較去年要好，將投入更多心力在鋼筋銷售上面，是今年所有產品中表現相對較好者。

豐興指出，除市場需求回溫外，另有兩個原因帶動鋼筋銷售。一方面是公司致力增加接單廣度，另一方面是新鋼筋廠效能發揮，帶動產品競爭力。今年上半年豐興鋼筋國內市佔率來到13.3%，要比去年同期有所上升。

國際原物料行情方面，豐興說，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周報價上漲至248美元／噸，美國貨櫃廢鋼本周報價上漲至238美元／噸，澳洲鐵礦砂由85.7美元／噸上漲至87.65美元／噸。