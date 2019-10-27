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網家、創業家搶攻雙11 異業結盟形成另類銷售重點

2019-10-27 21:28經濟日報 記者張義宮／即時報導

電商平台主力的網路家庭創業家兄弟，紛紛公布搶攻雙11購物節的布局，推出促銷來打動買氣之外，異業結盟形成另類銷售重點，買氣可延長至11月中下旬，被看好推動業績力道。

去年受惠雙11在網家和創業家均創下該年單月營收新高，業者認為，今年熱度可望更勝去年，從Google的搜尋數據上，也顯示雙11搜尋量逐年增加，看好雙11的業績增長可期。

迎戰2019年雙11購物節，全台最大電子商務集團PChome網路家庭宣布「ONE PChome」集團作戰模式，啟動超過千萬會員的帳號直通功能，共創商機。網家指出，單是PChome24h購物在雙11檔期，以B2C的營運模式目標業績要有二倍的成長。

C2C為主的露天拍賣去年雙11檔期成交金額突破81億元；今年露天雙11舉辦「勇闖露天狂歡城」，首次邀請美國eBay與日本樂天一同加入，推出千萬商品免運費活動，讓消費者享受在台灣就可以買到全世界，以策略合作讓海內外賣家共同參與台灣雙11，讓買家有更多元的選擇，預期業績將可再創新高。

創業家兄弟今年擴大回饋雙11檔期的規模，包含千萬折價券、人氣商品下殺破盤價、多元金物流優惠等，並首度在雙11結合線上、線下的異業優惠，輔以AI（人工智慧）精準個人化推薦，從購物體驗優化、擴大消費場域、提升優惠等，迎戰即將來臨的雙11購物節。

創業家兄弟PChome網路家庭
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