網家、創業家搶攻雙11 異業結盟形成另類銷售重點

2019-10-27 21:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



電商平台主力的網路家庭、創業家兄弟，紛紛公布搶攻雙11購物節的布局，推出促銷來打動買氣之外，異業結盟形成另類銷售重點，買氣可延長至11月中下旬，被看好推動業績力道。

去年受惠雙11在網家和創業家均創下該年單月營收新高，業者認為，今年熱度可望更勝去年，從Google的搜尋數據上，也顯示雙11搜尋量逐年增加，看好雙11的業績增長可期。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

迎戰2019年雙11購物節，全台最大電子商務集團PChome網路家庭宣布「ONE PChome」集團作戰模式，啟動超過千萬會員的帳號直通功能，共創商機。網家指出，單是PChome24h購物在雙11檔期，以B2C的營運模式目標業績要有二倍的成長。

C2C為主的露天拍賣去年雙11檔期成交金額突破81億元；今年露天雙11舉辦「勇闖露天狂歡城」，首次邀請美國eBay與日本樂天一同加入，推出千萬商品免運費活動，讓消費者享受在台灣就可以買到全世界，以策略合作讓海內外賣家共同參與台灣雙11，讓買家有更多元的選擇，預期業績將可再創新高。

創業家兄弟今年擴大回饋雙11檔期的規模，包含千萬折價券、人氣商品下殺破盤價、多元金物流優惠等，並首度在雙11結合線上、線下的異業優惠，輔以AI（人工智慧）精準個人化推薦，從購物體驗優化、擴大消費場域、提升優惠等，迎戰即將來臨的雙11購物節。