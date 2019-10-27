親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

美國德州農工大學驚傳槍擊 至少20人傷

反送中示威者占道架路障 港警舉黑旗射催淚彈驅散

國際扶輪3461地區攜手中市府 反毒公益活動盛況空前

2019-10-27 16:53經濟日報 記者宋健生／即時報導

國際扶輪3461地區今（27）日攜手台中市政府，在台中市文心森林公園舉行2019-20年度「國際扶輪3461地區扶輪日暨反毒公益園遊會」，總計有2,300多人熱情參與，盛況空前。

今天的系列活動包括：反毒遊行、公益園遊會、舞台表演、社區服務捐贈儀式、捐血活動、End Polio 募款、公共形象展示表演、扶輪故事館等。

此次活動更以園遊會方式，串連社會情感，發揮正面影響力，並讓更多民眾認識國際扶輪。活動主要目的，是展現扶輪服務項目與發揚扶輪精神。

3461地區扶輪總監謝東隆指出，國際扶輪社3461地區與市府有許多服務計畫，其中國際扶輪日活動-反毒園遊會，除宣導反毒意識，展現扶輪社30幾年來在預防小兒麻痺的努力成果；還有推行消除C肝計畫，由國際扶輪基金會贊助近18萬美元經費，針對C肝感染率高的地區進行篩檢及宣導。

今年反毒遊行的口號【反毒作伙來，台中亮起來】，遊行由3461地區社員率領隊伍從台中市議會出發，另安排自行車做為前導車隊，揭開精彩序幕。

同時，台中市政府社會局舉辦的愛心公益園遊會，所得也全數回歸公益團體的攤位。

台中市長盧秀燕表示，扶輪社與市府共同合作舉辦反毒園遊會，透過在生活中不斷傳播、耳提面命，向社會大眾宣傳反毒意識，扶輪社為弱勢家庭提供許多協助，盼繼續照顧偏鄉弱勢的孩子。

盧秀燕也感謝扶輪社捐款協助弱勢兒童就學就業，市府編列預算，社會局推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶計畫」，透過每個月提撥一筆金額入弱勢兒童帳戶的方式，幫助他們求學或就業所需，是這些兒童未來的「燃料」，意義重大。

謝東隆強調，兒童與少年未來教育及發展帳戶計畫非常重要，弱勢兒童原本就缺乏資源，希望透過帳戶式的概念幫助兒童，幫助建立基礎。今天，扶輪社也捐出50萬元給帳戶計畫。

此外，現場還有伊甸身障輪椅舞團，以快閃音樂會方式，傳達國際扶輪致力根除小兒麻痺的努力，更邀請到多元的表演團體輪番上陣。

包含十方啟能敲擊樂表演、Pinky Dinky樂團、大甲婦宣隊布袋戲、民和國中跆拳道、視障馬拉松體驗、青年高中舞蹈表演、德化國小單輪車表演、大甲順天國中舞蹈團、東南社薩克斯風演奏、南屯國小醒獅團、清水高中英劇社及原住民表演，為這場活動增添不少藝文氣息。

國際扶輪3461地區攜手台中市政府，在台中市文心森林公園舉行2019-20年度「...
國際扶輪3461地區攜手台中市政府，在台中市文心森林公園舉行2019-20年度「國際扶輪3461地區扶輪日暨反毒公益園遊會」，總計有2,300多人熱情參與。記者宋健生/攝影
分享
3461地區扶輪總監謝東隆(右六)指出， 國際扶輪日活動-反毒園遊會，除宣導反毒...
3461地區扶輪總監謝東隆(右六)指出， 國際扶輪日活動-反毒園遊會，除宣導反毒意識，也展現扶輪社30幾年來在預防小兒麻痺的努力成果。記者宋健生/攝影
分享
今年反毒遊行的口號【反毒作伙來，台中亮起來】，遊行由3461地區社員率領隊伍從台...
今年反毒遊行的口號【反毒作伙來，台中亮起來】，遊行由3461地區社員率領隊伍從台中市議會出發，揭開精彩序幕。記者宋健生/攝影
分享
愛心公益園遊會的所得，也全數回歸公益團體的攤位。記者宋健生/攝影
愛心公益園遊會的所得，也全數回歸公益團體的攤位。記者宋健生/攝影
分享

C肝
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

張國煒駕駛 星宇首架客機飛台

2019-10-26 23:45

錢線人物／松果購物董座郭家齊 勇敢翻動過度穩定的市場

2019-10-27 13:10

在地心產業／三光米推友善農業 契作逾200公頃

2019-10-26 23:50

星宇營運許可 12月可望到手

2019-10-26 23:44

解決剩食 靠科技媒合供需

2019-10-26 23:43

企業數位轉型 管理也要換腦袋

2019-10-26 23:43

對抗空汙 感測元件拚國產化

2019-10-26 23:43

在地心產業／林肇榮的藍海 用心種出高品質米

2019-10-26 23:39

熱門文章

AirPods 3快來了 台廠鏈補

2019-10-26 23:24

想退休該買幾支ETF？專家：4～10支最理想

2019-10-27 13:05

張國煒駕駛 星宇首架客機飛台

2019-10-26 23:45

陸客大幅縮減 冬季兩岸航班季減57班

2019-10-26 18:02

夜市抵用券回收量破40萬張 東大門夜市最多

2019-10-26 17:07

比特幣漲勢再起 板卡業振奮

2019-10-26 23:41

星宇航空首架客機28日抵台 12月中旬有望取得營運許可

2019-10-26 18:03

銀行怕賠不敢設點 171鄉鎮缺金融服務

2019-10-27 00:13

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top