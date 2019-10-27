國際扶輪3461地區攜手中市府 反毒公益活動盛況空前

2019-10-27 16:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



國際扶輪3461地區今（27）日攜手台中市政府，在台中市文心森林公園舉行2019-20年度「國際扶輪3461地區扶輪日暨反毒公益園遊會」，總計有2,300多人熱情參與，盛況空前。

今天的系列活動包括：反毒遊行、公益園遊會、舞台表演、社區服務捐贈儀式、捐血活動、End Polio 募款、公共形象展示表演、扶輪故事館等。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此次活動更以園遊會方式，串連社會情感，發揮正面影響力，並讓更多民眾認識國際扶輪。活動主要目的，是展現扶輪服務項目與發揚扶輪精神。

3461地區扶輪總監謝東隆指出，國際扶輪社3461地區與市府有許多服務計畫，其中國際扶輪日活動-反毒園遊會，除宣導反毒意識，展現扶輪社30幾年來在預防小兒麻痺的努力成果；還有推行消除C肝計畫，由國際扶輪基金會贊助近18萬美元經費，針對C肝感染率高的地區進行篩檢及宣導。

今年反毒遊行的口號【反毒作伙來，台中亮起來】，遊行由3461地區社員率領隊伍從台中市議會出發，另安排自行車做為前導車隊，揭開精彩序幕。

同時，台中市政府社會局舉辦的愛心公益園遊會，所得也全數回歸公益團體的攤位。

台中市長盧秀燕表示，扶輪社與市府共同合作舉辦反毒園遊會，透過在生活中不斷傳播、耳提面命，向社會大眾宣傳反毒意識，扶輪社為弱勢家庭提供許多協助，盼繼續照顧偏鄉弱勢的孩子。

盧秀燕也感謝扶輪社捐款協助弱勢兒童就學就業，市府編列預算，社會局推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶計畫」，透過每個月提撥一筆金額入弱勢兒童帳戶的方式，幫助他們求學或就業所需，是這些兒童未來的「燃料」，意義重大。

謝東隆強調，兒童與少年未來教育及發展帳戶計畫非常重要，弱勢兒童原本就缺乏資源，希望透過帳戶式的概念幫助兒童，幫助建立基礎。今天，扶輪社也捐出50萬元給帳戶計畫。

此外，現場還有伊甸身障輪椅舞團，以快閃音樂會方式，傳達國際扶輪致力根除小兒麻痺的努力，更邀請到多元的表演團體輪番上陣。

包含十方啟能敲擊樂表演、Pinky Dinky樂團、大甲婦宣隊布袋戲、民和國中跆拳道、視障馬拉松體驗、青年高中舞蹈表演、德化國小單輪車表演、大甲順天國中舞蹈團、東南社薩克斯風演奏、南屯國小醒獅團、清水高中英劇社及原住民表演，為這場活動增添不少藝文氣息。