2019長榮航空城市觀光半程馬拉松開跑

2019-10-27 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



2019長榮航空城市觀光半程馬拉松今（27日）於總統府前廣場正式開跑，由臺北市市長柯文哲、長榮航空董事長林寶水及多位貴賓共同鳴槍，為馬拉松賽事揭開序幕。

適逢長榮航空30周年，第2屆長榮航空城市觀光半程馬拉松報名人數寫下新猷，2萬個名額早早搶光。日本素人跑者牧野冴希以刷新大會紀錄的1小時6分19秒成為男子半馬新科王者；而現任冠軍曹純玉、謝千鶴與李奇儒3人最終也順利完成2連霸。

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長榮航空董事長林寶水表示：「長榮航空會積極努力，將長榮航空城市觀光半程馬拉松變成全臺灣最具指標性的觀光馬拉松，讓跑者可以在專業的賽道上盡情享受跑步的樂趣，同時讓運動與觀光結合。」

今年長榮航空城市觀光半程馬拉松正值長榮航空30周年期間，長榮航空贈送的賽衣特別邀請運動品牌Nike精心設計，參加半程組跑者還可拿到長榮專屬衣保袋及鑲上水晶的完賽獎牌。