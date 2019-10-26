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星宇航空首架客機28日抵台 12月中旬有望取得營運許可

2019-10-26 18:03經濟日報 記者楊文琪／即時報導

由前長榮集團總裁張榮發之子張國煒創辦的星宇航空，首架A321neo型客機已於德國漢堡交機，星宇航空董事長張國煒親自駕駛，預定28日中午飛抵桃園國際機場，交通部民航局官員表示，飛機抵台後將有兩至三天的整備時間，然後就會展開第四、第五階段的試航驗證作業程序，通過後呈報交通部核可，便可取得營運許可證，正式對外售票及營運。

據指出，星宇航空首架客機明日抵台後，明年1月開航前兩外兩架客機也會陸續回台，星宇航空計畫於今年12月中旬完成試航驗證五個階段的作業，並取得營運許可證（AOC），正式對外售票，明年1月23日開航，首波開航的三個航點為澳門、峴港、檳城。由於距離開賣機票時間僅六至七周，接下來的適航驗證作業將相當緊湊。

民航局官員表示，星宇航空已完成三階段的適航驗證作業，待飛機一抵台，就進入第四階段的驗證期，民航局會就星宇航空的駕駛、空服員、地勤、維修、簽派、櫃台等人員，以隨機指定方式，進行情境口試，也就是給予許多狀況，看看星宇的員工如何處理，且有無依照訓練內容進行處理，通過後，再進入飛機的情境演練。

官員說，飛機的情境演練須經過20趟次（至少50小時）的實機飛航訓練，民航局標準組的查核員會上飛機，在白天和晚上飛航時，給予各種指令（如緊急逃生、轉降其他機場等），進行模擬演練，演練過程也包括實際飛航國際線，所以會請星宇向其計畫開航的國際機場，提出飛航申請。

官員指出，若澳門、峴港、檳城都同意其模擬飛航的話，由民航局指定其中一條航線來做演練，如果僅一個國際機場同意，就飛航這條航線，若是三個國際機場都不同意，則再另行尋找其他機場來做演練。官員認為，現在星宇一切都依計畫進行，沒有延遲，應有機會於12月中旬完成五階段作業。

星宇航空首架A321neo型客機已於德國漢堡交機，星宇航空董事長張國煒親自駕駛，...
星宇航空首架A321neo型客機已於德國漢堡交機，星宇航空董事長張國煒親自駕駛，預定明（28）日中午飛抵桃園國際機場，兩至三天進行整備後，就會展開第四、第五階段的試航驗證作業程序。　圖／星宇航空提供
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星宇航空機場民航局
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