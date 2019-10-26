陸客大幅縮減 冬季兩岸航班季減57班

2019-10-26 18:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



兩岸關係冰凍，陸客從今年9月開始大幅縮減，連帶兩岸航班也受到影響。據最新出爐的冬季班表（10月27日至明年3月29日）顯示，兩岸航線冬季班表較夏季每周大減57班，香港則因反送中抗議尚未停歇，冬季也較夏季航班每周少16班，而國人最愛的日本，冬季則較夏季班表每周多出13班，連續三年半坐穩各國際航線航班數最多的寶座。

目前我各國際航線，以日本、兩岸、香港、韓國的班次與旅客數最多，名列我四大「黃金航線」，其中日本是國人最喜愛旅遊的國家，去年我前往日本的旅客數多達482.5萬人次，今年1至9月也有378.5萬人次，在日幣下跌、各家航空公司又積極增班下，冬季班表每周有710班，較夏季持續增長。

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近年來往來旅客數不斷成長的韓國，也在各家航空公司持續增班下，冬季班表每周有275班，較夏季的234班增加41班，是四大黃金航線中增班最多的航線。

而兩岸協議直航班次每周可飛航890班，因二、三線城市載客量偏低，部分航點又有季節性因素，故航班數一直維持在680班至720班之間，2016年520蔡政府執政後，兩岸關係急速冰凍，陸客連年縮減，致使航班也不斷減少，今年夏季每周航班還有626班，但受到自由行旅客暫停受理申請、團客減半的政策限制影響，冬季班表每周僅569班。

據了解，在兩岸關係持續低迷下，各家航空公司早已將旅客數較少的航線，改以A320的中小型客機營運，9月起陸客來台人數較去年同期幾乎腰斬，預期10月還會再減少，冬季航班數減少已是預料中的事情。航空公司低調表示，可以調整的航線都已調整，部分航線則擔心停飛後，一旦兩岸情勢出現轉變，想要復飛恐拿不到好的時間帶，所以暫時繼續飛航，未來會再視情勢變化機動調整。

至於航班數一向穩定的香港線，因今年4月底開始發生「反送中」抗議活動，迄今仍未停歇，直接影響觀光客前往旅遊的意願，以致於冬季班表每周僅飛航384班，較夏季每周的400班少了16班。