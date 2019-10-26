親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

3大惡習讓執拗的他罹腸癌 棋聖：遠離癌症，以我為戒

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

華航守護海洋不缺席 愛護家園沙崙淨灘

2019-10-26 17:55經濟日報 記者楊文琪／即時報導

華航空為響應國際淨灘活動，於今（26）日由資深副總經理高星潢帶領近500名華航及華信航空員工及家眷，前往淡水沙崙海灘舉行淨灘活動，共清除210公斤垃圾。身體力行清理海洋廢棄物之虞，現場邀請到專業淨灘志工，透過遊戲互動傳遞海洋永續觀念，以實際行動愛護地球。

華航淨灘活動自2011年至今已逾2,000人次響應，今年適逢華航60周年，淨灘地點有別以往。經參考在台淨灘組織建議，首度移師到淡水沙崙海灘舉辦，在專業志工帶領下，讓參與者瞭解水資源、淨灘與源頭減量、減塑的重要性，期盼海洋永續不只從自身做起，更要將理念延續傳遞，環保從「心」出發。

華航長期投入環境保育及社會公益，致力企業社會責任不遺餘力，2011年成立志工社，除淨灘活動外，每月安排機師、空服員前往鄰近學校進行航空知識和英語教學，鼓勵並培養學童國際觀。今年度已辦理大園區竹圍及溪海等數所國小學校志工教學共計十場，受惠學生逾700人，並持續舉辦圍爐、敬老、淨灘等公益活動，致力達到社會均衡發展的目標。

氣候變遷與節能減碳為國際關注議題，華航推動各項節能作業屢獲殊榮，2017 年起華航企業總部行政大樓及訓練中心陸續榮獲內政部「鑽石級」綠建築標章；2019華航松山園區榮獲台北市節能領導特別獎，同年國際碳揭露CDP組織評比為「標竿企業等級（A- / Leadership）」，也是國內唯一連續四年名列道瓊永續指數 （DJSI）的運輸業者。

中華航空為響應國際淨灘活動，於今（26）日由資深副總經理高星潢帶領近500名華航...
中華航空為響應國際淨灘活動，於今（26）日由資深副總經理高星潢帶領近500名華航及華信航空員工及家眷，前往淡水沙崙海灘舉行淨灘活動，共清除210公斤垃圾。 圖／華航提供
分享

華航志工華信航空
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

星宇航空首架客機28日抵台 12月中旬有望取得營運許可

2019-10-26 18:03

夜市抵用券回收量破40萬張 東大門夜市最多

2019-10-26 17:07

陸客大幅縮減 冬季兩岸航班季減57班

2019-10-26 18:02

哈台觀光客調查 東南亞成長快日本潛力強

2019-10-26 16:47

凱擘要跨足花蓮 公平會火力全開

2019-10-26 01:12

擴廠聲聲催 水泥也有感

2019-10-26 13:38

台商回流 鋼市 商辦、廠辦壯筋骨

2019-10-26 13:38

星宇航空首架A321neo漢堡交機 28日飛抵台灣

2019-10-26 11:05

星宇首架飛機完成交機 K董吻上了它

2019-10-26 09:08

NCC召開聽證會 史上首例

2019-10-26 01:12

澳門旅遊局「感受澳門美食式」路展 台中大遠百登場

2019-10-25 19:02

台灣大車隊攜手善牧 反暴力助女性安心出行

2019-10-25 18:47

東森集團搶美容商機 上海奉賢新廠2020年啟用

2019-10-25 18:05

第一名店台中公益路旗艦店開幕 明年全台要加速拓點

2019-10-25 17:16

陸客縮減9月顯現殺傷力 來台人數較去年同期大減46.8%

2019-10-25 17:14

東鹼總座傳涉內線交易？公司：總經理暫停職務釐清事實

2019-10-25 16:44

船舶供給略吃緊 貨櫃輪漲聲又響

2019-10-25 14:38

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:52

黑金暴力壟斷？立委質疑殯葬業年收百億超吸金 龍巖大動作回應

2019-10-25 13:31

影／星宇航空1號機 在德國漢堡完成試飛

2019-10-25 12:29

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

星宇首架飛機完成交機 K董吻上了它

2019-10-26 09:08

星宇首架飛機正式交機 張國煒28日親駕返台

2019-10-26 13:01

央行貨幣政策架構改變 30年首見

2019-10-26 00:06

厚實資本 永豐金與永豐銀將合計發債200億元

2019-10-25 19:45

2字頭鈔票滯銷 立院促改善

2019-10-25 23:07

星宇航空首架A321neo漢堡交機 28日飛抵台灣

2019-10-26 11:05

凱擘要跨足花蓮 公平會火力全開

2019-10-26 01:12

台商回流投資熱 經部攜台糖拚後年開放設廠

2019-10-26 01:23

把脈明年全球經濟趨勢 專家看好：寬鬆貨幣金動股揚

2019-10-25 23:05

合勤控成軍30年 專注研發 擦亮品牌

2019-10-26 01:51

光寶科賣SSD事業 競爭力up

2019-10-25 23:30

處理器缺貨 雙A添變數

2019-10-25 23:39

回應商總建言 經長透露還有1500億元資金待回流

2019-10-25 21:26

民團籲：勞工家庭照顧假 比照公務員給薪

2019-10-26 00:36

銀行釋出API 鎖定消金、客服

2019-10-25 23:05

台商第四波大遷徙 印尼篇／印尼挺外商 以戰鬥機速度擴廠

2019-10-26 02:13

麗寶上海人民幣26億元聯貸案 兆豐銀主辦

2019-10-25 18:56

合勤控老幹接新枝 拚營運爆發

2019-10-26 01:51

陸客來台數銳減 上月數字近腰斬

2019-10-26 01:34

台商回流熱！經濟部急備地 拚2021年增675公頃產業用地

2019-10-25 20:36

台商第四波大遷徙 印尼篇／台商善用資源 避開詐騙陷阱

2019-10-26 02:13

台商第四波大遷徙 印尼篇／新南向國首例 台灣園區打造產業新聚落

2019-10-26 02:13

夜市抵用券回收量破40萬張 東大門夜市最多

2019-10-26 17:07

東捷資訊攜手研華Si業務 今年業績將比去年好

2019-10-25 19:35

台中軟體園區加速器 展現創新培育特色機制

2019-10-25 19:37

商總建議一例一休三度修法 勞動部：現有彈性已夠用

2019-10-25 20:34

澳門旅遊局「感受澳門美食式」路展 台中大遠百登場

2019-10-25 19:02

樺漢砸4.4億元取得德軟體公司普通股 強化IoT軟體實力

2019-10-25 19:01

台境股東臨時會改選董事 郭人豪任董事長

2019-10-25 20:01

敦南 通過併入達爾科技

2019-10-25 23:30

南韓放棄開發中國家身份 學者：台灣入南韓市場機會增

2019-10-25 19:02

合勤控集團環境自由 鼓勵創新

2019-10-26 01:51

NCC召開聽證會 史上首例

2019-10-26 01:12

「2」字頭鈔票偽鈔率低 成另類優點

2019-10-25 23:04

內政部系統更新 土地開發進度全面公開

2019-10-25 18:54

共享機車齊聚北市搶客 分頭搶占六都市場

2019-10-25 22:17

市場轉趨觀望 新台幣量縮整理微貶0.8分

2019-10-25 19:15

貿協與友邦馬紹爾簽MOU 將助經濟及綠能發展

2019-10-25 19:35

台灣大車隊攜手善牧 反暴力助女性安心出行

2019-10-25 18:47

圓剛4K HDR外接遊戲實況擷取盒 獲2020台灣精品獎

2019-10-25 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top