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皇普建設百億大案「皇普莊園」 進場一個月預約賣破四成

2019-10-26 17:29經濟日報 記者宋健生／即時報導

皇普建設（2528）進軍台中房市首案、總銷100億元的「皇普莊園」，今（26）日舉行開工典禮，皇普建設董事長蘇永平表示，此案預計11月中開賣，目前潛銷預約已超過400戶，預約率逾四成，表現超出預期。

法人指出，明年皇普建設有台南總銷9億元的「皇普文苑」、楊梅總銷15億元的「皇普鉑苑」兩入完工入帳，前者銷售已破九成，後者銷售亦達七成，預期明年皇普建設可望正式轉虧為盈。

至於推案規劃，皇普建設今年總推案量累計130億元，除了台中「皇普莊園」之外，另有竹北總銷30億元的「皇普雲鼎」，此案開案二個月，銷售已破六成。

明年初進場的則有高雄「皇普摩天100」，總銷26億元；此案位於捷運科工館站附近，目前潛銷已逾三成。

「皇普莊園」基地面積達3,400坪，原為光華高工校地，今天的開工動土典禮，同步舉行傳承交接儀式，由蘇永平與光華學校財團法人董事會董事長黃人傑、海悅國際開發董事長黃希文等人主持。

現場同時舉行「青春園遊會」，吸引上千名光華高工校友及在地民眾一同參與。蘇永平與光華高工代表在開工儀式中，也互贈水琉璃與書法校訓留念，典禮溫馨感人。

蘇永平表示，此案開工動土，接續舉辦「青春園遊會」，為的就是歡迎光華校友與家人前來共襄盛舉，現場不僅有美味餐車，還

有「momo親子天團」與「氣墊城堡」讓家長與孩子同樂，另有IPHONE 11等抽獎，現場歡樂高潮不斷。

不少校友與來賓都說，活動未開始前，就已先將舊址校舍、孔廟、興進綠園道等巡禮一遍，由於這裡的生活機能及環境都很棒，也都看好即將公開的「皇普莊園」。

蘇永平指出，「皇普莊園」周遭集結多所學校與豐富醫療資源，包括育仁、雙十、一中、新民、曉明、中國醫藥大學附設醫院等，深受高知識族群青睞；同時，緊鄰大台中車站計畫，擁雙捷運、一中、中醫雙商圈與五大百貨。

此案為皇普建設的台中首發指標大案，近年來，皇普建設積極在全台都會區獵地，兩年推案總銷上看250億元，多半鎖定首購、首換族群，推出2至4房產品。

「皇普莊園」規劃八棟地上24樓、地下4層大樓建築，住家920戶、店面16戶，坪數25至46坪、2至4房格局，每坪單價約27萬元上下，全案總銷達100億元。

此案社區規劃有千坪Villa水池中庭，與36項全齡公設，建築外觀由多種媒材揉製而成，代表自然、城市、人文三者相互融合，簡潔俐落線條更將中庭花園環抱，另有500公尺休閒步道。

值得一提的是，此案從外觀到居家空間，更是率先導入「Alfa safe專利耐震系統」，與戶戶標配「VAF專利潔淨氣流系統」，標榜住戶回到家，就該安全、健康與愉悅。

現場同時舉行「青春園遊會」，吸引上千名光華高工校友及在地民眾一同參與。記者宋健生...
現場同時舉行「青春園遊會」，吸引上千名光華高工校友及在地民眾一同參與。記者宋健生／攝影
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皇普建設董事長蘇永平表示，皇普建設今年總推案量累計已達130億元。 記者宋健生／...
皇普建設董事長蘇永平表示，皇普建設今年總推案量累計已達130億元。 記者宋健生／攝影
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「皇普莊園」預計11月中開賣，目前潛銷預約已超過400戶，預約率逾四成，表現超出...
「皇普莊園」預計11月中開賣，目前潛銷預約已超過400戶，預約率逾四成，表現超出預期。 記者宋健生／攝影
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皇普建設進軍台中房市首案、總銷100億元的「皇普莊園」，今日舉行開工暨傳承交接典...
皇普建設進軍台中房市首案、總銷100億元的「皇普莊園」，今日舉行開工暨傳承交接典禮。 記者宋健生／攝影
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皇普建設進軍台中房市首案、總銷100億元的「皇普莊園」，今日舉行開工暨傳承交接典...
皇普建設進軍台中房市首案、總銷100億元的「皇普莊園」，今日舉行開工暨傳承交接典禮。 記者宋健生／攝影
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