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台中樂居金獎 惠宇上晴奪冠

2019-10-26 16:02經濟日報 記者宋健生／即時報導

首屆「台中樂居金獎」結果揭曉，由「惠宇上晴」社區贏得最高榮譽，台中市都發局長黃文彬今（26）日親自將獎盃送到社區，住戶除舉辦同樂會開心迎接「大力神盃」，還準備導覽活動，介紹最引以為傲的生態景觀池等設施。

黃文彬表示，社區設施能夠成為住戶交流的媒介，並與鄰里民眾分享，甚至成為生態教育場所，充分展現「惠宇上晴」社區經營的努力用心。

據了解，這座年度金獎獎盃將由社區保管至2020年8月31日，未來更將傳承10屆，每年刻上獲獎社區名字，最後回歸市府珍藏，藉此傳承社區共好精神，也期許更多社區投入社區營造行列，留住生活中的美好、創造樂居價值。

今天的頒獎活動，由黃文彬與社區主委陳淑玲主持，惠宇建設總經理顏定滄、立法委員張廖萬堅、市議員黃馨慧、張耀中、何文海、劉士州，以及多位在地里長都到場觀禮，分享社區經營過程與成果。

住宅處指出，台中樂居金獎「年度金獎」，從各類組第一名中選拔而出，針對包括社區營造與智慧綠美化、低碳社區發展等二大評分項目評選，今年金獎得主「惠宇上晴」社區基地近60%的綠化，讓生態與人氣都同樣生機勃勃。

「惠宇上晴」社區住戶對於生態景觀池的態度，歷經接納、理解到歡喜分享等階段性變化，並藉由綠地與水池串起住戶間的感情，更進一步增加社區認同，逐步實踐對於家的想像，也表彰了樂居精神。

精耕大台中45年的惠宇建設，其建築作品不僅口碑保證，更多次連莊「台中市都市空間設計大獎」肯定，今年由台中市政府舉辦的「台中樂居金獎」，再由「惠宇上晴」社區一舉摘金、勇奪大力神盃，讓社區鄰里都備感喜悅。

「惠宇上晴」所擁有的600坪生態水花園，在成屋時，已引發住戶與區域一陣轟動，交屋後，大家更是齊心維護，並在優質自然環境中，滋養出屬於社區自己的特色文化與底蘊。

「惠宇近幾年推案的精神就是回歸自然！」顏定滄說，花園景觀設計是近年台中建築的趨勢，但因為惠宇起步的早，早已體認到綠化不僅是種樹而已，怎樣為居住加分、舒適，到豐富景觀，都是一種深刻學問。

而要盡力做到生態工法、自然共生，更是各部門多年來群策群力的研究成果，因此「惠宇上晴」的獲獎，也呼應惠宇賦予生活的初心，直接肯定了公司團隊長年努力的方向。

921大地震後，惠宇改變傳統結構，興建了台中第一棟鋼構建築「惠宇世紀觀邸」，也嘗試在社區種植武竹、進行垂直綠化。

之後的移植、種植大樹，從單個小樹穴到2公尺深樹穴的標準化、提高存活率，其他如庭園與景觀水池的規劃，如何不用藥或殺蟲劑，維持舒適與清潔等每一分的細節執行，都與社區環境、生活氛圍息息相關。

顏定滄認為，品牌是凝聚情感的一小步，鄰里則是傳遞溫暖的一大步。「惠宇上晴」的金獎，賦予集合式住宅全新的一頁，所有參與這樣榮譽的大人跟小孩，都是幕後的推手與功臣。

首屆「台中樂居金獎」由「惠宇上晴」社區奪冠，台中市都發局長黃文彬(中)親自將獎盃...
首屆「台中樂居金獎」由「惠宇上晴」社區奪冠，台中市都發局長黃文彬(中)親自將獎盃送到社區，圖中右為社區主委陳淑玲，左為惠宇建設總經理顏定滄。 記者宋健生／攝影
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社區住戶除舉辦同樂會開心迎接「大力神盃」，還準備導覽活動，介紹最引以為傲的生態景...
社區住戶除舉辦同樂會開心迎接「大力神盃」，還準備導覽活動，介紹最引以為傲的生態景觀池等設施。記者宋健生／攝影
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生態社區營造
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