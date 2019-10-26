星宇首架飛機正式交機 張國煒28日親駕返台

2019-10-26 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



星宇航空首架空中巴士A321neo昨天在德國漢堡完成交機，圖為帶領驗收接機的董事長張國煒。圖／取自星宇航空臉書粉專 分享 facebook 星宇航空首架A321neo新機，已於德國漢堡時間25日15時正式交機，機身編號正式轉為B-58201，將於德國漢堡時間26日上午9時由張國煒親自駕駛回台，預計於台灣時間28日上午11時30分抵達桃園國際機場，為台灣引進首架A321neo客機。

星宇航空董事長張國煒率隊出席於Airbus德國漢堡交機中心舉行之儀式，與Airbus商務長Christian Scherer及GECAS大中華區執行董事劉莉及CFM大中華區銷售總經理楊帆見證歷史性的一刻。

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迎接正式交機前，在Airbus廠區進行的每項航機地面檢查及試飛，張國煒皆親自參與，鉅細靡遺的檢查整架飛機，從貨艙到駕駛艙，大大小小的組件及設備都需通過其嚴密的審視，並親身參與試飛，測試飛機的性能及安全性。

在硬體優勢特色，星宇航空的A321neo為ACF靈活客艙選型（Airbus Cabin Flex），透過機身結構優化，使客艙佈局更有彈性，提升座位數的同時，仍可兼顧機艙寬敞度。所配備新世代發動機CFM LEAP-1A，預期可節省至少20%的單座燃油消耗。

星宇航空A321neo提供188個座位，8個全平躺商務艙椅距63吋，最大伸展長82吋，並配備15.6吋1080P高畫質顯示器；經濟艙有180個座位，前後座椅仍可保有舒適的31吋椅距，且為國內首架備有10.1吋720P個人娛樂系統的窄體機經濟艙，更於全艙等提供Wifi服務。

星宇航空引進的10架A321neo為向GECAS租機公司承租，明年1月開航前將再引進2架，首航共以3架全新A321neo飛航台北至澳門、峴港及檳城。

星宇航空10架A321neo預定於2021年全部交付完畢，並逐步將飛航網絡擴及亞洲各主要城市，以頻繁便利的航次瞄準區域旅遊及轉機市場。

今年3月簽約訂購的17架A350 XWB廣體客機則預計在2021下半年開始導入，屆時航點將近一步推展至北美及歐洲。