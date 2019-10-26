親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

星宇首架飛機正式交機 張國煒28日親駕返台

2019-10-26 13:01經濟日報 記者黃文奇／即時報導

星宇航空首架空中巴士A321neo昨天在德國漢堡完成交機，圖為帶領驗收接機的董事...
星宇航空首架空中巴士A321neo昨天在德國漢堡完成交機，圖為帶領驗收接機的董事長張國煒。圖／取自星宇航空臉書粉專
分享
星宇航空首架A321neo新機，已於德國漢堡時間25日15時正式交機，機身編號正式轉為B-58201，將於德國漢堡時間26日上午9時由張國煒親自駕駛回台，預計於台灣時間28日上午11時30分抵達桃園國際機場，為台灣引進首架A321neo客機。

星宇航空董事長張國煒率隊出席於Airbus德國漢堡交機中心舉行之儀式，與Airbus商務長Christian Scherer及GECAS大中華區執行董事劉莉及CFM大中華區銷售總經理楊帆見證歷史性的一刻。

迎接正式交機前，在Airbus廠區進行的每項航機地面檢查及試飛，張國煒皆親自參與，鉅細靡遺的檢查整架飛機，從貨艙到駕駛艙，大大小小的組件及設備都需通過其嚴密的審視，並親身參與試飛，測試飛機的性能及安全性。

在硬體優勢特色，星宇航空的A321neo為ACF靈活客艙選型（Airbus Cabin Flex），透過機身結構優化，使客艙佈局更有彈性，提升座位數的同時，仍可兼顧機艙寬敞度。所配備新世代發動機CFM LEAP-1A，預期可節省至少20%的單座燃油消耗。

星宇航空A321neo提供188個座位，8個全平躺商務艙椅距63吋，最大伸展長82吋，並配備15.6吋1080P高畫質顯示器；經濟艙有180個座位，前後座椅仍可保有舒適的31吋椅距，且為國內首架備有10.1吋720P個人娛樂系統的窄體機經濟艙，更於全艙等提供Wifi服務。

星宇航空引進的10架A321neo為向GECAS租機公司承租，明年1月開航前將再引進2架，首航共以3架全新A321neo飛航台北至澳門、峴港及檳城。

星宇航空10架A321neo預定於2021年全部交付完畢，並逐步將飛航網絡擴及亞洲各主要城市，以頻繁便利的航次瞄準區域旅遊及轉機市場。

今年3月簽約訂購的17架A350 XWB廣體客機則預計在2021下半年開始導入，屆時航點將近一步推展至北美及歐洲。

星宇航空張國煒德國
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

凱擘要跨足花蓮 公平會火力全開

2019-10-26 01:12

星宇航空首架A321neo漢堡交機 28日飛抵台灣

2019-10-26 11:05

星宇首架飛機完成交機 K董吻上了它

2019-10-26 09:08

NCC召開聽證會 史上首例

2019-10-26 01:12

澳門旅遊局「感受澳門美食式」路展 台中大遠百登場

2019-10-25 19:02

台灣大車隊攜手善牧 反暴力助女性安心出行

2019-10-25 18:47

東森集團搶美容商機 上海奉賢新廠2020年啟用

2019-10-25 18:05

第一名店台中公益路旗艦店開幕 明年全台要加速拓點

2019-10-25 17:16

陸客縮減9月顯現殺傷力 來台人數較去年同期大減46.8%

2019-10-25 17:14

東鹼總座傳涉內線交易？公司：總經理暫停職務釐清事實

2019-10-25 16:44

船舶供給略吃緊 貨櫃輪漲聲又響

2019-10-25 14:38

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:52

黑金暴力壟斷？立委質疑殯葬業年收百億超吸金 龍巖大動作回應

2019-10-25 13:31

影／星宇航空1號機 在德國漢堡完成試飛

2019-10-25 12:29

根留台灣 優衣庫、Nike產品靠它做出來的

2019-10-25 10:06

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:07

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

星宇首架飛機完成交機 K董吻上了它

2019-10-26 09:08

央行貨幣政策架構改變 30年首見

2019-10-26 00:06

南韓放棄開發中國家地位 沈榮津：對台有利

2019-10-25 15:38

南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

2019-10-25 13:52

5G、摺疊手機崛起 這幾家台廠有看頭

2019-10-25 14:25

厚實資本 永豐金與永豐銀將合計發債200億元

2019-10-25 19:45

APP綁信用卡消費爭議 銀行局教戰2招自保

2019-10-25 16:13

3階段5數字 聰明買保單

2019-10-25 14:42

第一名店台中公益路旗艦店開幕 明年全台要加速拓點

2019-10-25 17:16

2字頭鈔票滯銷 立院促改善

2019-10-25 23:07

台商回流投資熱 經部攜台糖拚後年開放設廠

2019-10-26 01:23

養老理財 生活、醫療、照護費分3帳戶

2019-10-25 14:45

凱擘要跨足花蓮 公平會火力全開

2019-10-26 01:12

把脈明年全球經濟趨勢 專家看好：寬鬆貨幣金動股揚

2019-10-25 23:05

無人載具實驗即日起接受申請 個人、產業皆可送審

2019-10-25 14:30

回應商總建言 經長透露還有1500億元資金待回流

2019-10-25 21:26

中軟新創基地加速器 11廠商首波受惠

2019-10-25 16:25

因應貿易戰台灣有錢人怎麼辦？46%增加現金

2019-10-25 16:37

船舶供給略吃緊 貨櫃輪漲聲又響

2019-10-25 14:38

合勤控成軍30年 專注研發 擦亮品牌

2019-10-26 01:51

光寶科賣SSD事業 競爭力up

2019-10-25 23:30

陸客縮減9月顯現殺傷力 來台人數較去年同期大減46.8%

2019-10-25 17:14

處理器缺貨 雙A添變數

2019-10-25 23:39

民團籲：勞工家庭照顧假 比照公務員給薪

2019-10-26 00:36

麗寶上海人民幣26億元聯貸案 兆豐銀主辦

2019-10-25 18:56

台商第四波大遷徙 印尼篇／印尼挺外商 以戰鬥機速度擴廠

2019-10-26 02:13

星宇航空首架A321neo漢堡交機 28日飛抵台灣

2019-10-26 11:05

英特爾上調今年財測 供應鏈沾光

2019-10-25 14:38

合勤控老幹接新枝 拚營運爆發

2019-10-26 01:51

星宇首架飛機正式交機 張國煒28日親駕返台

2019-10-26 13:01

銀行釋出API 鎖定消金、客服

2019-10-25 23:05

陸客來台數銳減 上月數字近腰斬

2019-10-26 01:34

台商回流熱！經濟部急備地 拚2021年增675公頃產業用地

2019-10-25 20:36

3大行業 9月景氣全下滑

2019-10-25 14:41

勞工加班上限 商總籲增至60小時

2019-10-25 14:22

緯創衝生醫 推新生兒智能照護

2019-10-25 14:41

東捷資訊攜手研華Si業務 今年業績將比去年好

2019-10-25 19:35

台商第四波大遷徙 印尼篇／台商善用資源 避開詐騙陷阱

2019-10-26 02:13

商總建議一例一休三度修法 勞動部：現有彈性已夠用

2019-10-25 20:34

楊光磊請辭獨董 環球晶：個人因素

2019-10-25 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top