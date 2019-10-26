星宇航空首架A321neo漢堡交機 28日飛抵台灣
星宇航空首架A321neo新機於德國漢堡時間25日下午15時正式交機。由星宇航空董事長張國煒率隊出席於Airbus德國漢堡交機中心舉行之儀式，與Airbus商務長Christian Scherer及GECAS大中華區執行董事劉莉及CFM大中華區銷售總經理楊帆見證歷史性的一刻，機身編號正式轉為B-58201，將於德國漢堡時間26日上午9時由張國煒親自駕駛回台，預計於台灣時間28日上午11時30分抵達桃園國際機場。為台灣引進首架A321neo，讓國人可享受前所未有的飛行體驗。
星宇航空表示，迎接正式交機前，在Airbus廠區進行的每項航機地面檢查及試飛，張國煒都親自參與，鉅細靡遺的檢查整架飛機，從貨艙到駕駛艙，大大小小的組件及設備都需通過其嚴密的審視，並親身參與試飛，測試飛機的性能及安全性。
張國煒於儀式中表示：「終於迎來這個期待已久的日子，幾天來的測試及檢驗，我再度確信A321neo是星宇航空首發機隊的正確選擇，我非常有信心A321neo優越的性能及機艙配置，將可帶給星宇航空的旅客最舒適安全的航程，並為台灣的民航界注入全新的活力。」
星宇航空的A321neo為ACF靈活客艙選型（Airbus Cabin Flex），透過機身結構優化，使客艙佈局更有彈性，提升座位數的同時，仍可兼顧機艙寬敞度。所配備新世代發動機CFM LEAP-1A，預期可節省至少20%的單座燃油消耗。
星宇航空A321neo提供188個座位，八個全平躺商務艙椅距63吋，最大伸展長82吋，並配備15.6吋1080P高畫質顯示器；經濟艙有180個座位，前後座椅仍可保有舒適的31吋椅距，且為國內首架備有10.1吋720P個人娛樂系統的窄體機經濟艙，更於全艙等提供Wi-Fi服務。
Airbus商務長Christian Scherer表示，恭喜星宇航空首架客機交付，非常興奮超高效能的A321neo成為星宇航空首航客機，該熱銷機型提供旅客最佳搭機舒適度，同時將為航空公司帶來精彩可期的營運表現。
2021年A350加入星宇航空機隊後，營運機隊將提供臻至完美的飛航服務，非常感謝星宇航空選擇最現代化的兩款明星機型。
星宇航空引進的十架A321neo為向GECAS租機公司承租，明年1月開航前將再引進兩架，首航共以三架全新A321neo飛航台北至澳門、峴港及檳城。
GECAS大中華區執行董事劉莉表示: 可以成為星宇航空的合作夥伴，我們深感榮幸。星宇航空機隊第一台A321neo客機，配備新世代發動機CFM LEAP-1A具高效節省燃油消耗，打造頂級空中體驗。
星宇航空十架A321neo預定於2021年全部交付完畢，並逐步將飛航網絡擴及亞洲各主要城市，以頻繁便利的航次瞄準區域旅遊及轉機市場。
今年3月簽約訂購的17架A350 XWB廣體客機則預計在2021下半年開始導入，屆時航點將近一步推展至北美及歐洲，為來自全球的觀光及商務客提供安全且細緻的精品飛航服務。
留言