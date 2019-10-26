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警男友騎車載送惹議　屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

對岸也有「亡國感」 憂小孩娘化 竟扯出中情局陰謀！

星宇首架飛機完成交機 K董吻上了它

2019-10-26 09:08聯合報 記者雷光涵／即時報導

星宇航空首架空中巴士A321neo昨天在德國漢堡完成交機，預計台灣時間28日飛抵台灣。將在明年1月23日首航，第一階段三條航線為澳門、蜆港和檳城。

星宇航空今年底引進二架飛機，明年有三架，後年起將有12架新飛機，初期開航以東南亞為主。董事長張國煒帶隊赴德國驗收新機，一號機通過煞車測試、機邊檢查與客艙內外部檢查及測試飛行之後，在官方臉書宣布完成交機。透過臉書公布的照片，可以看到張國煒忘情地親吻首架飛機。

目前星宇試航驗證作業程序進行到第三階段，首架客機引進後，就可進入試航驗證第四階段。若一切順利，12月中旬就可取得營運許可書（AOC），民航局才會正式核准申請的航線、票價。星宇航空將可正式對外賣票、明年1月23日營運。

星宇航空首架空中巴士A321neo昨天在德國漢堡完成交機，圖為帶領驗收接機的董事...
星宇航空首架空中巴士A321neo昨天在德國漢堡完成交機，圖為帶領驗收接機的董事長張國煒。圖／取自星宇航空臉書粉專
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星宇航空張國煒航線
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