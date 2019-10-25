共享機車齊聚北市搶客 分頭搶占六都市場

隨手一滑就能用手機租一台電動機車代步，新興的共享機車產業開始發酵，目前三家平台業者GoShare、iRent和WeMoScooter，都已經在台北市提供服務，並分別在桃園、台南、高雄其他六都區域插旗。