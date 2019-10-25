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台境股東臨時會改選董事 郭人豪任董事長

2019-10-25 20:01經濟日報 記者何佩儒／即時報導

台境（8476）因股東結構調整，今（25）日舉行股東臨時會，提前全面改選董事，新任董事包括益鑫投資代表人郭人豪（益航董事長）、益鑫投資代表人林睿達、益鑫投資代表人洪明凱，以及台境創辦人張耿榕。獨立董事則包括丁金輝、林也尊、陳建毓。董事會並決議推選郭人豪擔任董事長，張耿榕出任副董事長。台境前3季營收3.12億元，年增約3%。

股東臨時會營收
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