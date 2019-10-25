Nespresso推意識生活公約 展現最Chic生活風格
2019-10-25 19:28
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
作為咖啡生活風格的領導品牌，Nespresso不僅鼓勵消費者透過咖啡提升生活品味，今（25）日起更邀請消費者一起加入履行「意識生活公約」(Conscious Living Convention)，透過日常手中一杯永續咖啡，就能擁抱質感生活，讓咖啡不再只是生活風格的展演，更是最Chic的永續生活態度。
這個「意識生活公約」展現Nespresso透過AAA永續品質計畫，創造咖啡豆到杯的永續價值；並見證Nespresso在台灣達成100%的咖啡膠囊回收能力，讓咖啡渣、鋁殼展現永續生命力—不論是挹注企業資源攜手國立台灣大學投入咖啡渣運用於永續農業的學術研究，或者與瑞典自行車新銳品牌Vélosophy合作，利用回收膠囊打造美麗的「RE:CYCLE回收永續限量款自行車」，將永續及時尚結合在一起，再次讓膠囊再生用品成為令人驚豔的話題之作。
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Nespresso強調，用心履行企業社會責任，引領全新生活風尚，邀請所有咖啡愛好者開始「有意識」地享受每一杯咖啡，加入Nespresso永續咖啡的影響價值鏈。
Nespresso觀察到消費者「有意識」的環保消費型態崛起，大眾開始覺察每一個生活中使用的產品是否有助於環境永續，如近期的抵制塑膠吸管浪潮、主動自備環保餐具，甚至是「有意識」地選擇環境永續產品，身為膠囊咖啡領導品牌，Nespresso鼓勵所有咖啡愛好者履行「意識生活公約」，透過一杯永續咖啡、擁抱質感生活，開始「有意識」地享受每一杯咖啡。
Nespresso長期致力於開創企業社會共享價值(Create Shared Value)，從咖啡產地、製程到使用後的咖啡膠囊回收，皆積極實踐永續價值的理念。在全球，隨著消費者的環保意識抬頭，相關的「環保消費」、「綠色消費」成為顯學，愈來愈多人開始有意識的關注生活中使用的產品是否助於環境永續。
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