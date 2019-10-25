親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

李連杰大女兒近照曝光！ 絕美氣質穿禮服正翻

Nespresso推意識生活公約 展現最Chic生活風格

2019-10-25 19:28經濟日報 記者張義宮／即時報導

作為咖啡生活風格的領導品牌，Nespresso不僅鼓勵消費者透過咖啡提升生活品味，今（25）日起更邀請消費者一起加入履行「意識生活公約」(Conscious Living Convention)，透過日常手中一杯永續咖啡，就能擁抱質感生活，讓咖啡不再只是生活風格的展演，更是最Chic的永續生活態度。

這個「意識生活公約」展現Nespresso透過AAA永續品質計畫，創造咖啡豆到杯的永續價值；並見證Nespresso在台灣達成100%的咖啡膠囊回收能力，讓咖啡渣、鋁殼展現永續生命力—不論是挹注企業資源攜手國立台灣大學投入咖啡渣運用於永續農業的學術研究，或者與瑞典自行車新銳品牌Vélosophy合作，利用回收膠囊打造美麗的「RE:CYCLE回收永續限量款自行車」，將永續及時尚結合在一起，再次讓膠囊再生用品成為令人驚豔的話題之作。

Nespresso強調，用心履行企業社會責任，引領全新生活風尚，邀請所有咖啡愛好者開始「有意識」地享受每一杯咖啡，加入Nespresso永續咖啡的影響價值鏈。

Nespresso觀察到消費者「有意識」的環保消費型態崛起，大眾開始覺察每一個生活中使用的產品是否有助於環境永續，如近期的抵制塑膠吸管浪潮、主動自備環保餐具，甚至是「有意識」地選擇環境永續產品，身為膠囊咖啡領導品牌，Nespresso鼓勵所有咖啡愛好者履行「意識生活公約」，透過一杯永續咖啡、擁抱質感生活，開始「有意識」地享受每一杯咖啡。

Nespresso長期致力於開創企業社會共享價值(Create Shared Value)，從咖啡產地、製程到使用後的咖啡膠囊回收，皆積極實踐永續價值的理念。在全球，隨著消費者的環保意識抬頭，相關的「環保消費」、「綠色消費」成為顯學，愈來愈多人開始有意識的關注生活中使用的產品是否助於環境永續。

咖啡環保自行車
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

網家攻雙11商機 打團體戰、祭高利

2019-10-25 14:41

船舶供給略吃緊 貨櫃輪漲聲又響

2019-10-25 14:38

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:52

影／星宇航空1號機 在德國漢堡完成試飛

2019-10-25 12:29

根留台灣 優衣庫、Nike產品靠它做出來的

2019-10-25 10:06

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:07

高績效教練／跳脫框架 破壞性創新

2019-10-25 05:41

管理錦囊／提升IT效能 數位轉型關鍵

2019-10-25 05:41

創新思維／品牌價值 創造優勢競爭

2019-10-25 05:41

策略行銷／劉奕廷…企業改造 大打體驗牌

2019-10-25 05:41

全台最大 永豐餘沼氣發電啟用

2019-10-25 01:49

特斯拉控制成本有成 Q3轉盈帶動台系鏈走揚

2019-10-25 01:28

特斯拉經營轉佳 聯嘉、智伸科營運展望看好

2019-10-24 23:48

獨門菌種夠力！永豐餘新屋廠沼電 跟天然氣有拚

2019-10-24 23:46

根留台灣加速投資 再添大銀微等三家生力軍

2019-10-24 23:38

再生能源適用獎勵 聲聲呼喚

2019-10-24 23:21

永豐餘推四個循環 落實經濟再生

2019-10-24 23:21

博客來海外布局大躍進 推菲律賓7-ELEVEN門店取貨服務

2019-10-24 19:28

Uber Eats與多家業者 響應美食外送平台自律公約

2019-10-24 19:11

阿公要煮鹹阿嬤要煮淡---談日本特許說明書中的感官測試

2019-10-24 16:31

黃茂雄：智慧植物農場 讓食材供應更穩定

2019-10-24 16:02

信用卡比Visa金融卡好用？ 網友曝關鍵因素

2019-10-24 15:53

三星公益路跑報名費472萬元創新高 全數捐家扶基金會

2019-10-13 16:49

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

遠見調查／經濟信心崩盤！五成國人認為「現在比過去差」

2019-10-25 13:19

英業達回台投資 電子五哥到齊

2019-10-24 23:41

遠見調查／企業主對評價總統 懷念蔣經國、陳水扁評價最負面

2019-10-25 13:31

華銀射投資三箭 績效搶眼

2019-10-25 03:44

影／星宇航空1號機 在德國漢堡完成試飛

2019-10-25 12:29

南韓放棄開發中國家地位 沈榮津：對台有利

2019-10-25 15:38

聯茂：5G基建商機 至少五年榮景

2019-10-25 01:28

全台最大 永豐餘沼氣發電啟用

2019-10-25 01:49

南韓放棄開發中國家地位 學者：可能掀放棄潮

2019-10-25 13:52

黑金暴力壟斷？立委質疑殯葬業年收百億超吸金 龍巖大動作回應

2019-10-25 13:31

南韓放棄WTO開發中國家 王美花：我們不是來自美施壓

2019-10-25 12:25

特斯拉控制成本有成 Q3轉盈帶動台系鏈走揚

2019-10-25 01:28

央行政策大變革 楊金龍：M2 擬從逐年調為2~3年監控

2019-10-25 12:03

台商第四波大遷徙／泰國加速轉型 催生東部經濟走廊

2019-10-25 02:41

華銀主辦協勝發20億元聯貸 獲11家銀行支持

2019-10-25 08:41

昆山奇美現增案 冠捷插旗

2019-10-25 01:28

鴻海龍華廠區大曝光 開放富士康影片揭密

2019-10-25 00:10

世銀報告／經商環境台退步2名 落後星、港、馬

2019-10-25 00:14

誠美材內鬥「內傷」 短期難癒

2019-10-25 01:28

王道銀總座 李芳遠升任

2019-10-25 03:44

三大DRAM廠庫存消化 有利明年景氣

2019-10-25 01:28

中租前三季EPS 8.65元 新高

2019-10-25 03:44

遠見調查：四成民眾不看好下一代經濟會好轉

2019-10-25 11:33

台廠避貿易戰火…和碩帶頭 電子四哥回台投資

2019-10-24 23:46

台商第四波大遷徙／泰國推動5+5 招手智能企業

2019-10-25 02:41

台商第四波大遷徙／外資赴泰投資 最多可免稅13年

2019-10-25 02:41

5G、摺疊手機崛起 這幾家台廠有看頭

2019-10-25 14:25

海力士財報優於預期 台系記憶體廠樂

2019-10-25 01:28

離岸風電 區塊開發規則延後公告

2019-10-25 02:14

遺贈股票抵繳 須檢附證明

2019-10-24 23:00

新壽樂齡宅 推動共享經濟

2019-10-25 03:44

特斯拉經營轉佳 聯嘉、智伸科營運展望看好

2019-10-24 23:48

漏列業外所得 報備更正免罰

2019-10-24 23:00

誠美材度過「療傷」階段 樂觀看明年

2019-10-24 21:04

聯茂董座陳進財…會計師出身 奉行精準管理

2019-10-24 23:20

打通P幣、會員！網家揭曉「ONE PChome」集團作戰模式

2019-10-25 11:40

品牌價值調查／台達 2.9億美元創新高

2019-10-25 01:54

避貿易戰火 電子代工返台布陣備戰

2019-10-24 23:38

《亞洲銀行家》評選 玉山銀金融服務勇奪五獎

2019-10-25 03:44

APP綁信用卡消費爭議 銀行局教戰2招自保

2019-10-25 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top