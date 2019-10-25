澳門旅遊局「感受澳門美食式」路展 台中大遠百登場

2019-10-25 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



推廣澳門旅遊及美食，澳門特別行政區政府旅遊局今(25)日起連續三天，在台中大遠百一樓戶外廣場舉辦「2019感受澳門美食式」台中路展活動，澳門美食行動餐車上菜，民眾玩遊戲就有機會品嚐限量的澳門美食。

「2019感受澳門美食式」台中路展活動，包括澳門經濟文化辦事處主任何永慧、台中市旅行公會理事長張進丁、鬼才主廚吉克都受邀與會，與澳門特別行政區政府旅遊局首席公關顧問梁吳蓓琳、澳門旅遊吉祥物─麥麥，共同進行啟動儀式。

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吃遍全球的鬼才主廚吉克，並受邀在現場大展身手，親手示範一道創意澳門美食「XO醬豬扒包」。

台中路展活動，每天下午1點至晚上8點在台中大遠百一樓戶外廣場舉行，民眾除了可以體驗好玩的互動活動，只要完成遊戲就可參加摸彩，有機會品嚐到每天限量發送的澳門美食，如蛋撻、咖哩魚蛋及木糠布甸等。

梁吳蓓琳表示，澳門是中西文化薈萃的旅遊城市，這種多元融合的特色，也反映在澳門的美食上。16世紀，葡萄牙人因為進行海上貿易在澳門落地生根，使澳門發展出融合南歐、非洲、東南亞與華人飲食特色的獨特土生葡人美食。

自2012年起，這項全球僅有的土生葡人美食烹飪技藝，被列為澳門非物質文化遺產，受到政府機構立法保護和推廣，且因為這項文化傳承，澳門在2017年獲評定為聯合國教科文組織「創意城市美食之都」。

澳門旅遊局也以美食作為旅遊宣傳的一大重點，希望能夠讓更多人認識澳門獨特的飲食文化。而除了土生葡菜，澳門的美食還有各式的中式料理、粥麵小吃、茶餐廳。

梁吳蓓琳指出，隨著越來越多大型的國際娛樂項目在澳門展開，澳門的美食也越來越豐富與具有創意，從獨具創意的新創料理，到米其林星級美食一應俱全，非常適合喜愛品嚐美食的台灣消費者前往旅遊。

台中是台灣人口第二多的城市，且據統計，台中市的旅行社家數也是位居全台第二多，目前全台更有30%的出境遊客是來自於中部。而今年前九月台灣入境澳門的遊客人數是81.58萬人次，年增1.47%。

梁吳蓓琳說，台中機場致力發展成為亞洲廉價航空(LCC)飛航中心，相信未來台中旅遊市場的前景大有可為。這次澳門旅遊局特別到台中舉辦以澳門美食為主題的消費者體驗活動，可見對中部市場的重視。