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北市總價千萬以下行政區 這四個地方最親民

2019-10-25 18:57經濟日報 記者陳美玲／台北即時報導

中信房屋統計今年以來北市成交總價，發現北市北投、中山、大同萬華等行政區的熱門交易總價帶最為親民，落在500至1000萬元之間；松山、南港位於1500至2,000萬元間；大安區熱門總價帶最高，落在2,000至2,500萬元之間；其餘行政區則位於1,000至1,500萬元之間。

以內政部實價資料統計北市各行政區不動產各總價區間的交易件數，其中北投區、中山區、大同區、萬華區交易件數最多的熱門總價區間落於500至1,000萬元之間，中信房屋研展室副理張漢超分析，低總價產品雖對民眾購買壓力較輕，但這類產品的屋況條件不一，消費者選擇時宜多針對屋齡、坪數、地段和環境等客觀條件進行評估。

張漢超指出，北投區房產交易型態多以中古公寓華廈為主力，且非屬北市蛋黃區內，距市中心也較遠，因此交易單價或總價都相對其他行政區來的低，不過因有捷運貫穿區域內，生活機能環境也不差，因此仍頗受年輕族群的喜愛。

至於中山、大同、萬華區都是北市發展較早的核心區域，受到區域內各種行業型態發展的影響，房地產交易以小坪數為主，且有較多中高屋齡產品。張漢超表示，這三區的環境型態有許多類似之處，近年隨著區域發展受到重視，新建案也陸續推出，未來熱門成交總價帶也可望隨之拉抬。

台北市萬華行政區的熱門交易總價帶最為親民，落在500至1000萬元之間。中信房屋...
台北市萬華行政區的熱門交易總價帶最為親民，落在500至1000萬元之間。中信房屋提供
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