北市總價千萬以下行政區 這四個地方最親民

2019-10-25 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／台北即時報導



中信房屋統計今年以來北市成交總價，發現北市北投、中山、大同、萬華等行政區的熱門交易總價帶最為親民，落在500至1000萬元之間；松山、南港位於1500至2,000萬元間；大安區熱門總價帶最高，落在2,000至2,500萬元之間；其餘行政區則位於1,000至1,500萬元之間。

以內政部實價資料統計北市各行政區不動產各總價區間的交易件數，其中北投區、中山區、大同區、萬華區交易件數最多的熱門總價區間落於500至1,000萬元之間，中信房屋研展室副理張漢超分析，低總價產品雖對民眾購買壓力較輕，但這類產品的屋況條件不一，消費者選擇時宜多針對屋齡、坪數、地段和環境等客觀條件進行評估。

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張漢超指出，北投區房產交易型態多以中古公寓華廈為主力，且非屬北市蛋黃區內，距市中心也較遠，因此交易單價或總價都相對其他行政區來的低，不過因有捷運貫穿區域內，生活機能環境也不差，因此仍頗受年輕族群的喜愛。