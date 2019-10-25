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台灣大車隊攜手善牧 反暴力助女性安心出行

2019-10-25 18:47經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

去（2018）年台灣平均每天有264人被家暴，每4分鐘有一件家暴案發生，為響應終止對婦女暴力，台灣大車隊與天主教善牧基金會選在今（25）日Orange DAY「橙色日」（聯合國訂定每月25日） ，首度攜手宣誓力挺反家暴，台灣大車隊不但宣布《55688女性專車》服務全台上路，為女性婦幼乘客打造最安心的搭車體驗，同時也不斷落實企業社會責任，祭出協助善牧服務個案培養一技之長的《55688攜手服助女性司機》招募優惠方案，提供三大協助、三大優惠。

台灣大車隊表示，善牧除分享第一線服務報告外，雙方更進一步跨界合作，共同推出幫助受暴婦女的滿額贈活動－捐款滿3,000元，即可獲得200元台灣大車隊計程車搭車金及飛狼Yuppie手提後背包（限量100組），並齊心拍攝反家暴宣導影片，將透過遍布大街小巷的台灣大車隊媒體力量，期許能拋磚引玉，喚醒更多社會大眾挺身關懷婦女暴力議題，一起為創建友善性別環境而努力。

全台總車輛數突破2萬1,000台，市占率24%業界第一，引領國內計程車服務不斷創新的領導品牌台灣大車隊，有感於女性婦幼乘客若遇夜歸或獨自搭車，常會擔憂人身安全或暴力危害等問題，因此特別響應橙色日，全新推出《55688女性專車》服務，無論想搭乘小黃或多元計程車，即日起開啟55688 APP即可馬上預約或即時叫車，投入近千輛由女性駕駛服務之車輛，開創全台最大女性司機車隊，期望24小時全天候，均帶給廣大女性搭車族最安心舒適的乘車旅程。

台灣大車隊執行長楊榮輝表示：「台灣大車隊平均每月服務乘客人次高達1,000萬，其中55688 APP會員的女性比例占了六成，由於深耕社會公益的信念，我們長期關注婦女關懷議題，藉由推出女性專車服務，台灣大車隊期望以實現『行』的核心服務為基礎，秉持安全、舒適、貼心的服務精神，促進台灣公共運輸服務女性友善再升級。」

台灣大車隊美女司機韓琦也分享，從事計程車駕駛工作四年多以來，已服務過許許多多通勤晚歸與往來郊區的女性乘客，曾經有次在晚上十點多載到一名因工作關係需前往觀音工業區的大姊，她以前搭小黃都是遇到男性司機，由於在夜深時間、目的地又比較遠，所以坐車時都會害怕遇到危險，「直到坐上我的車後才第一次能安心放鬆地享受乘車時光，後來這位大姊都會指定我的車，成為了我的忠實主顧客。」

台灣大車隊與天主教善牧基金會在今（25）日Orange DAY「橙色日」（聯合國...
台灣大車隊與天主教善牧基金會在今（25）日Orange DAY「橙色日」（聯合國訂定每月25日） ，首度攜手宣誓力挺反家暴。　圖／台灣大車隊提供
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台灣大計程車家暴
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