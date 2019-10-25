第一名店台中公益路旗艦店開幕 明年全台要加速拓點

2019-10-25 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



積極推廣無毒食品的第一名店，今(25)日在台中市公益路開出中部第一家旗艦店，店內除了第一名店原有的熱銷商品，還有眾多來自彰化南部13鄉鎮的優質農特產品，希望藉此將彰南的品牌推廣到全台。

第一名店董事長王義郎也宣布，明年將加速拓點，計畫全台要開出10家以上分店，地點涵蓋新北市的板橋、新竹等地，南部也計畫設點。

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第一名店公益旗艦門市今天開幕式，由王義郎主持，特別邀請彰南地區小農親自分享栽種的心路歷程，現場還有多項優惠活動，氣氛熱鬧滾滾。

食品安全是國民健康的基礎，為了讓消費者買得放心吃得安心，王義郎於2009年成立「第一名店」，從日本引進柴米油鹽醬醋茶等食品及調味料，以無毒美味安全訴求，成功打入美式量販店好市多並深受會員喜愛。

第一名店2014年於台北小巨蛋對面成立第一家直營旗艦門市，至今產品遍及新光三越、SOGO、家樂福等百貨商場，累積會員數高達6萬餘名。如今在台中市第六市場、公益路及彰化北斗奠安宮鮮食堂，陸續設立據點。

出身彰化農家的王義郎，2015年親自拜訪台中高登牧場，與神農獎得主連錦樹契作飼育台灣豬，主打210天人道飼養、不施打瘦肉精及動物用藥，以日本鹿兒島綠茶粉和天然麴菌餵養，成功打造台灣高品質豬肉「天麴豬」。

這樣的合作模式，讓農民不用為通路、市場煩惱，還大大增加農民收入，改善農民的生活。

2018年，為協助政府推動「中小企業城鄉創生轉型輔導計畫」，希望藉由民間企業引導農民進行產業升級、創造更高價值。王義郎積極投入，幫助彰南地區小農加工研發、包裝設計，延長農產品賞味效期。