陸客縮減9月顯現殺傷力 來台人數較去年同期大減46.8%

2019-10-25 17:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



交通部觀光局今（25）日公布今年9月來台旅客人數，一如預期，陸客因大陸官方限制來台，來台人數僅11.6萬餘人，較去年同期大幅衰退46.8%，也因陸客來台人數銳減，9月份來台旅客因此負成長5%，陸客減少對各觀光相關行業的殺傷力從9月份開始顯現。

據觀光局統計顯示，今年9月份來台旅客共79.4萬餘人，較去年同期減少4.2萬餘人，其中陸客大減10.2萬餘人，馬來西亞、越南、印尼、港澳來台人數共約減少1.3萬餘人，其餘日本、韓國、菲律賓、泰國、新加坡等亞州主要市場都呈現成長態勢，由於來台人數位居首位的陸客衰減人數實在太多，其餘市場的成長根本補不過來，以至於9月份來台旅客出現負成長。

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而今年1至9月來台旅客累計有879.1879.1萬餘人次，較去年同期成長10.4%，來台主要客源亞洲地區國家，除越南衰退以外，其餘均持續成長，陸客部分1至9月有239.8萬人次，較去年同期成長19.1%，主因是今年前八個月陸客來台人數均呈現正成長，不受單一月份衰退的影響。