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桃機地勤屢出狀況 桃勤罰30萬、長勤罰6萬元

2019-10-25 15:57經濟日報 記者楊文琪／即時報導

桃園國際機場今年迄今已發生8起地勤安全事件，引發國人關切，交通部今（25）日公布究責內容，三度肇事的桃園航勤公司將開罰30萬元，長榮航勤公司發生一次地安事件將開罰6萬元；三度肇事的台灣中油公司，除已請經濟部、中油公司了解並處置外，也由桃機公司循合約途徑處理，並將研究是否直接開罰。

交通部表示，桃機今年多次發生地勤安全事件，導致旅客或航空公司權益受損，且影響桃園機場形象，交通部長林佳龍指示政務次長王國材帶領航政司、桃園機場公司與民航局等單位展開調查，王國材10月15日也率領相關主管前往桃機實地勘查，今日下午公布檢討報告。

王國材說，8起事件中，6起為地安事件，2起為違規事件。

其中，台灣中油與桃園航勤今年均已三度肇事，長榮航勤與聯邦快遞公司各發生一次。個別檢視事件始末，主要原因可歸類為兩類，其中6件肇因「人員未遵守標準作業程序」，另2件則肇因「裝備失效」。

王國材指出，這次調查分別從監理、人員、裝備、環境與組織等五個面向分析事件成因，並提出改善建議。

由於桃勤發生三起地安事故，外界直指與其人事更迭頻繁有關，對此民航局長林國顯表示，調查顯示，發生地安的人員不乏經驗豐富的人員，顯示公司內部安全文化並未深植與落實，未來將督促所有業者朝此改善。

桃勤的人事更迭、特別是安全主管的異動，可能影響第一線作業人員的專注程度，未來將要求所有業者，應同步進行變動管理與風險評估，並研擬降低風險策略。

機場公司總經理林祥生表示，發生三次事件的台灣中油公司，與機場公司屬於合約關係，發生狀況無法可罰，但已要求該公司進行改善，今年底重新訂約時，將會增六一個保證金制度，若有違規事件將會扣保證金，置於保證金的金額，桃機內部還要再研究。

王國材指出，昨日已向經濟部次長、中油董事長反應，中油在桃機加油時發生的狀況過多，他們表示知道問題的嚴重性，中油已進行人員懲處，最重者遭記兩大過、兩小過、兩次申誡，經濟部也表示會依石油管理法處置，可開罰10~50萬元。

桃園國際機場今年迄今已發生8起地勤安全事件，引發國人關切，交通部今（25）日公布...
桃園國際機場今年迄今已發生8起地勤安全事件，引發國人關切，交通部今（25）日公布究責內容，三度肇事的桃園航勤公司將開罰30萬元，長榮航勤公司發生一次地安事件將開罰6萬元。　記者楊文琪／攝影
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中油公司桃園機場王國材
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