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秋冬遊泡湯加碼送 住宿送免費大眾池或湯屋折200元

2019-10-25 15:13經濟日報 記者楊文琪／即時報導

為擴大國民旅遊，交通部觀光局整合全台16家溫泉協會，推出「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」，凡本國自由行旅客入住參加擴大國旅秋冬遊補助方案二住宿優惠活動，且申請折抵1,000元者，自今年11月1日起至12月31日止，憑上述方案二旅宿業所開立的住宿憑證（發票或收據等），即可於明年1月23日前到配合之溫泉店家享受大眾池免費泡湯；無大眾池者，則最高可以折抵200元優惠使用溫泉湯屋一次。

觀光局表示，溫泉、美食與深度旅遊，一直是台灣觀光國內外行銷宣傳的重大亮點之一，台灣溫泉養生人文薈萃、溫泉區風光明媚遍布全國，除了擁有多種類的優質溫泉之外，各溫泉區在地最新鮮的農林漁特產及美食，像是溫泉蔬菜、柿子及柑橘等蔬果，山區的鱒魚、鱘龍魚料理，或是在地研發的梅子餐、竹筍餐及各種原住民風味美食亦讓遊客讚不絕口。

因此，在此漸漸秋涼之際，觀光局特別規劃推出秋冬遊溫泉優惠活動，加碼獻上最能舒展身心靈的好禮，提供參與方案二住宿優惠的民眾再享浪漫舒暢的泡湯體驗。

觀光局指出，為活絡國民旅遊市場，繼2018年冬季起整合推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」、「擴大國旅暖冬遊」及今年春季並偕同各縣市政府共同推動「春遊專案」後，今年秋冬又推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」持續鼓勵國人於秋冬時節安排前往全國各地具有在地特色之景點旅遊、體驗在地文化與美食，為國民旅遊市場挹注新的活力，為地方帶來無限商機。希望民眾把握難得的機會體驗台灣各地的好湯、好景及業者的好熱情。

「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」詳細內容及使用方式民眾可自網頁（http://hotspring.taiwan.net.tw/）閱得。

交通部觀光局整合全台16家溫泉協會，推出「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」，凡本國自...
交通部觀光局整合全台16家溫泉協會，推出「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」，凡本國自由行旅客入住參加擴大國旅秋冬遊補助方案二住宿優惠活動，且申請折抵1,000元者，送免費大眾池或湯屋折200元。　報系資料照
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溫泉觀光國民
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