保誠人壽自駕機車險 每天不到一元買百萬保障
英國保誠人壽表示，經濟可以共享，保障可得量身打造，以保額新台幣100萬元為例，每天花不到一塊錢的費用，投保「自駕」機車保險，就能為自己多一分專屬的保障。
共享機車GoShare，8月份在桃園展開營運之後，獲得許多機車族青睞，近日更宣布進駐台北，吸引機車騎士們註冊。隨著數位科技的應用、網路平台的便利性。
「你需要使用它，但你不需要擁有它」的共享經濟，近十年來儼然成為新一代的消費哲學，然而，美食外送及共享機車所仰賴的是大量川流在車陣中的交通工具，搶時間、搶商機，往往卻忽略了機車騎士的安全及保障。
GoShare、WeMo等共享機車的盛行，除了隨時及方便性的特色之外，不須自己花錢買車就能騎乘到新型的電動車是另一項吸引人的地方，也引起許多人躍躍欲試。
英國保誠人壽提醒民眾，想要享受新潮流的同時，也別忘了加強自身的保障，騎乘機車由於是人包鐵，當發生意外時更容易造成傷亡。
英國保誠人壽的e騎幸福意外傷害保險，針對自駕機車族群設計，除了提供意外傷害身故保險金外，還特別提供自駕機車意外傷害身故保險金，給付金額為意外傷害身故保險金的四倍，不限於自己的機車、自用或營業用車。
舉凡道路交通安全規則所規範之二輪或三輪之普通重型、大型重型、普通輕型、小型輕型機車都在保障範圍內，為機車族提供具體實質的保障。另外還包含了基本的意外傷害身故保險金、意外傷害一至六級失能保險金、嚴重第三度燒燙傷保險金。
網路投保e騎幸福意外傷害保險，可只針對單一交通工具投保，更符合經濟效益。投保超方便，只要透過英國保誠人壽網路投保的保險購物車功能，就能輕鬆購買e騎幸福意外傷害保險，簡單幾個步驟立即擁有完善的保障。
10月底前，首次成功加入英國保誠人壽網路投保會員，英國保誠人壽會為每位會員個別相對捐贈新台幣100元予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，幫助弱勢兒童。有需求的民眾歡迎上英國保誠人壽官網網路投保專區進行投保，為自己行的安全多一分保障。
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