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影／K董帶隊到德國 星宇航1號機趴地式驗收

2019-10-25 12:40聯合報 記者雷光涵董俞佳／即時報導

星宇航空首架A321neo 將於10月28日抵台，在正式交機前，星宇董事長張國煒帶隊在德國驗收新機，1號機陸續通過煞車測試、機邊檢查Ground Check與逼近趴地式滴水不露的客艙內外部檢查。

由張國煒領軍帶隊的交機小組抵達德國漢堡進行新機驗收後，首次展現在眾人面前的星宇航空1號機B-58201，已於空中完成第二次相關系統測試，測試飛行時間共1小時25分鐘。星宇航空臉書專頁小編說，「看著K董止不住的笑意，想必對1號機相當滿意吧 ?」飛機預定10月26日正式交機。

星宇航空首架A321neo 將於10月28日抵台，在正式交機前，星宇董事長張國煒...
星宇航空首架A321neo 將於10月28日抵台，在正式交機前，星宇董事長張國煒帶隊在德國驗收新機。圖／星宇航空提供
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星宇航空首架A321neo 將於10月28日抵台，在正式交機前，星宇董事長張國煒...
星宇航空首架A321neo 將於10月28日抵台，在正式交機前，星宇董事長張國煒帶隊在德國驗收新機。圖／星宇航空提供
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星宇航空首架A321neo 將於10月28日抵台，在正式交機前，星宇董事長張國煒...
星宇航空首架A321neo 將於10月28日抵台，在正式交機前，星宇董事長張國煒帶隊在德國驗收新機。圖／星宇航空提供
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星宇航空張國煒
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