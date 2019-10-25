影／星宇航空1號機 在德國漢堡完成試飛

2019-10-25 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



由星宇航空董事長張國煒領軍帶隊的交機小組抵達德國漢堡進行新機驗收後，首次展現在眾人面前的星宇航空1號機B-58201不負所託，展現無畏的優秀表現。在空中巴士嚴謹的飛安品質及星宇航空秉持的高規格驗收水準，1號機本周陸續通過煞車測試、機邊檢查Ground Check與逼近趴地式滴水不露的客艙內外部檢查，並在張國煒親自上機見證下，完成試飛作業。

星宇航空表示，就在台灣時間不久前，星宇航空首架A321neo 已於空中完成第二次相關系統測試，測試飛行時間共1小時25分鐘。看著K董止不住的笑意，想必對1號機相當滿意吧？這架客機將於2019年10月26日正式交機。

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據指出，星宇首架客機預定10月28日飛抵台灣，由張國煒親自駕駛，飛抵台灣後，將有兩至三天的整備時間，然後就會展開第四、第五階段的試航驗證作業程序，通過後即可取得交通部核發的營運許可證，正式對外售票及營運。

目前星宇航空預定今年12月中旬對外售票，明年1月23日正式開航，首波開航的三個航點為澳門、峴港、檳城。 由星宇航空董事長張國煒領軍帶隊的交機小組抵達德國漢堡進行新機驗收後，首次展現在眾人面前的星宇航空1號機B-58201不負所託，展現無畏的優秀表現。 圖／星宇航空提供 分享 facebook

星宇航空首架A321neo 將於10月28日抵台，在正式交機前，星宇董事長張國煒帶隊在德國驗收新機。圖／星宇航空提供 分享 facebook

星宇航空首架A321neo 將於10月28日抵台，在正式交機前，星宇董事長張國煒帶隊在德國驗收新機。圖／星宇航空提供 分享 facebook