今年台灣機械設備製造業產值 工研院估年減9%

2019-10-25 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



工研院產科國際所舉辦「眺望 2020產業發展趨勢研討會」今 (25) 日進入第4 天，上午舉辦機械專場，討論多變貿易環境下，台灣機械產業發展挑戰與契機，工研院預估，今年台灣機械設備製造業產值較2018年減少9%。

工研院產科國際所經理熊治民表示，美中貿易戰在2019年仍是驅動全球製造業投資變化的主因。

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在美中貿易談判近乎停滯的影響下，台灣與外資企業在中國的製造設備投資持續放緩。美中貿易戰帶來的全球貿易不確定性，也導致亞洲、歐洲國家經濟成長普遍下修。由於中國大陸市場需求疲弱，德國、日本、台灣、等國家機械設備出口金額都受影響。

台灣各主要機械產品2019年1~9月出口金額均較2018年同期減少；2019年1~9月，機械設備外銷訂單累計金額也較2018年同期減少20.0%。

雖然台商大規模回台投資將帶動部分機械設備需求，但具體效益要等到明年才會逐漸顯現。工研院預估，2019年台灣機械設備製造業產值較2018年減少9%。

因台灣機械設備出口占比超過七成，國際市場需求變化，及台製產品相對於其他競爭國家產品競爭力，是主導機械設備產值變化的最重要因素。

因此促進台灣機械產業持續成長的基本策略，仍在於提高相關產品的市場競爭力。展望未來，台灣機械產業成長契機與產品發展重要機會包括基於自動化應用，具備智慧化能力擴展的製造解決方案、及非製造領域的機械產品應用方案。

面對全球製造業投資趨緩現況，製造設備業者需提出具備明顯投資報酬率的自動化應用方案，讓製造業客戶能以較低得投資成本，透過既有機台設備改裝升級，提高生產力。再依據個別客戶實際發展策略需求，逐步實現生產資訊可視化、透明化，製造活動可預測，及生產系統自適應等智慧化功能。

在歐洲、日本、中國大陸、台灣等區域因人口結構與生活環境變化，自動化或無人化系統需求逐漸成長。例如商業零售、物流，醫院與醫療照護，飯店與餐飲店，社區、居家與個人應用領域，已成為各種自動化（無人化）服務裝置及智慧機器人（包含各類無人載具）產品爭相競逐的藍海市場。

隨著AI、5G通訊及其他智慧科技發展，新一代智慧化服務設備值得台灣機械產業投入更多資源來發展。