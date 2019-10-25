策略行銷／劉奕廷…企業改造 大打體驗牌

LA NEW副總經理劉奕廷 LA NEW／提供 分享 facebook 走在路上，經常可以看到熟悉的牛頭Logo，走近一看，就知道台灣皮鞋品牌LA NEW到了。主打健康休閒氣墊鞋的LA NEW成立於1996年，董事長為劉保佑，全盛時期年營收達34億元，開出高達300多家門市。

只是面對電商崛起，以及眾多競爭的鞋業品牌，如何讓人們拋開手機購物走進店中，成為目前150家LA NEW轉型的關鍵。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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客製化解決方案

去年LA NEW悄悄進行企業識別更換，以酒紅色取代傳統綠色的企業色，Logo設計上，將原本方正帶點陽剛感的牛頭變為較圓潤的線條，字體也從原本優雅的書寫體變為圓體感的字體，視覺更簡單俐落，展現以往截然不同的視覺外觀，更顯年輕與設計感。

今年LA NEW大改變，9月在台北民權東路上推出全台首間體驗旗艦店，從品牌、技術到服務全面革新，全面顛覆鞋店空間印象，並將深耕20年研究的「足研科技中心」首度對外提供專業足照護服務，同時推出「全方位科技量測系統」，結合科學量測與鞋履專業，提供消費者全套實驗室等級設備的個人化足部量測服務，甚至提供360度3D足型掃描、高動態足壓感測系統等數據分析選鞋，量「腳」打造客製化解決方案。

劉保佑的兒子，也是LA NEW副總經理劉奕廷為了旗艦店開幕，首度獨挑大梁面對媒體。

71年次的劉奕廷，曾在門市擔任過兩年店員，為了旗艦店的運營方向付出不少心思。

面對鞋業的轉變，他發現，近年來客人進店率低，想保持領先得先將LA NEW在足部的相關領域耕耘得更紮實，所以將旗艦店轉型成為首要目標。

他大膽把零售陳列組數降低，將700組商品砍半，增加互動式道具介紹鞋子功能，以展覽式概念呈現，不再只是傳統式的陳列。

醫療級顧客服務

劉奕廷表示，LA NEW的轉型，會先從旗艦店全套實驗室等級設備的個人化足部量測服務，拓展到台中和高雄兩大旗艦店，因為他看好消費者有其需求。

「足部科技研究，不是只是單一量測腳型，而是能夠完整解決腳病理程度問題。」他舉例，LA NEW曾解決因車禍腳變形，必須穿特殊鞋款的客人；或像是糖尿病病人的足病問題，「這不是一般鞋業宣稱的量測服務，而是達到醫療等級，為消費者帶來足的改變，也是本次旗艦店轉型的目的。」

深知「體驗就是消費者進店的王道」，他分享，旗艦體驗店設置有「職人工匠坊」，提供一個「玩皮」的空間，消費者不僅能體驗手工皮件製作，感受LA NEW對鞋履投注的工藝精神。

此外還有維修匠師、洗鞋職人駐點，提供專業鞋履保養、手工洗鞋服務及高級訂製鞋服務。

談及未來的目標，劉奕廷表示，現在的零售通路仍在電商和實體店鋪中找到平衡點，「經營電商以及提升門市體驗，虛與實都需要兩、三年整合。

比如說，若電商業績一直往上成長，成長到一定規模，也許不需要150家門市，但若電商能維持平衡，實體通路業績不墜，就能考慮開到店鋪觸及不到的地方。」

他分析，LA NEW目前品牌定位很清楚，就是會成為「社區足健康照護平台」，解決足的各式需求，至於細節怎麼做，他希望保密，並笑著說「因為對手追得很緊」。