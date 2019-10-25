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創新思維／品牌價值 創造優勢競爭

2019-10-25 05:41經濟日報 彼得．賽克 （Peter Zec）

品牌在商業與行銷決策上所扮演的角色愈來愈吃重。因此，2019年起，紅點傳達設計獎正式更名為「紅點品牌暨傳達設計獎」，於今年3月至6月，受理以各種不同管道成功塑造一致形象的品牌參賽者；結果，許多國際品牌對此調整，給予高度評價。

品牌的重要性為何與日俱增？容我用一個簡單但意義重大的例子來說明：過去幾年，我注意到許多年輕人會穿上印有大大品牌標誌的T恤，他們想用大品牌的名字來妝點自己，這和90年代末期一項國際運動的預期恰恰相反──當時對大廠牌的全球影響力是悲觀的。

這些T恤本身沒有什麼不同，都是經典的T恤版型、棉質布料、通常只採用黑白兩色；最大的差異是T恤上的品牌標誌，與其所傳達的品牌價值。

例如，某些廠牌傳達的是奢華與獨一無二的形象，有的則傳達丹寧文化的精華，或是活力健美的象徵。

想當然爾，並非每一位穿上這種T恤的消費者，都對品牌歷史與價值知之甚詳，在這種前提之下，透過品牌標誌傳達一致的品牌形象就顯得格外重要，無論在街頭或是在社群媒體上，都要一致。

應用在T恤上的設計巧思，也能套用在其他產品上。就顧客的立場而言，商品或服務並無太大的差別，兩者甚至可以互換。

在當今全球市場飽和的狀態下，任何一種量產市售商品，幾乎都可以在市場上找到取代品。因此，廠商必須創造另一種獨特的賣點，才能取得競爭優勢。

這種獨一無二的賣點，就是品牌本身。

品牌有望透過象徵性或訴求情感面的特色，強化產品本身的功能性特質，而這正是行銷人員和產品經理的任務，他們要打造一致且獨特的品牌形象，並創造能吸引顧客的品牌設計，如透過品牌標誌、廣告、包裝或網站等。

2019年紅點品牌暨傳達設計大獎中，「品牌類」的最高殊榮「年度最佳品牌」頒給了Grohe、 德國電信（Deutsche Telekom）和HappyGoal。

跨國品牌Grohe多年來在品牌價值、技術、品質、設計與永續性方面，成功傳達出品牌價值──「暢享舒適水生活」。

德國電信則採用讓人印象深刻的手法，包含「生活即分享」的品牌承諾、獨特的T字標誌（T-mobile）、洋紅的品牌識別色、令人印象深刻的電話鈴聲標誌。

這些企業呈現給顧客的，是一個愈來愈複雜精巧的數位化世界，也向世人展示在功能與個人化特性之外，品牌的社會價值漸漸浮上檯面，因此品牌必須對個人、對整個社會，都具有一定的意義。

我很榮幸看到如此成功的企業信任「紅點品牌暨傳達設計獎」，及這個新類別所追求的高品質價值，也期待能在2019年11月1日，於德國柏林舉行的紅點盛會上，與各界菁英齊聚一堂，表揚最優秀的設計專案和品牌。

（作者是紅點設計獎主席）

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