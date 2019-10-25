管理錦囊／提升IT效能 數位轉型關鍵

2019-10-25 05:41 經濟日報 李弘威



「資料」是數位時代驅動發展創新的動能，如何更有效率且全面性存儲及管理這項新能量，是企業成功轉型、提升競爭的關鍵基礎。

全台有近98%企業屬中小型規模，這140萬間公司都須考量各自的產業屬性、業務內容與發展方向，建置符合需求的資料管理架構。

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然而，根據《2018年台灣企業儲存大調查》指出，儘管企業資料量成長率達27%，投入於儲存的經費規模卻僅增加1%，即便想打造現代化IT基礎架構也力有未逮。

為實現轉型與商業創新，企業應全面審視現有的資料管理方法，並重新盤點資源與成本投放效益，以更高效整合的資料管理方式，發揮數據資產應有價值。

一、企業應重新評估「既有儲存架構是否仍能有效支援資料存取需求」。隨著公司規模成長與營運版圖擴張，跨部門、跨分店，甚至跨地區及國家的遠端作業成為企業日常，內外網間的資訊交換、大型檔案傳輸和權限設定成為IT管理的新挑戰，更遑論隨數位時代出現的檔案協作，皆考驗著企業IT效能。

二、應注意隨著企業發展而同步擴充的資料管理系統，其軟硬體間是否完善整合。多數企業在資料管理系統擴充的過程中，常因採用多元廠商的解決方案，而被迫面對各軟、硬體解決方案間的系統相容性問題，以及系統異常時無法即時確認責任歸屬並予以排解等維運挑戰。

此外，多元系統並存也可能導致軟體更新與服務授權費疊床架屋，在本就有限的預算下增加更大的成本壓力。企業應全面檢視資料管理系統是否具備高度整合性，除省下在各系統間來回檢查的大量管理人力成本與潛在費用，更能避免在危機發生時淪為系統孤兒。

三、企業應正視雲端應用服務興起後衍生出的影子IT問題。為節省系統擴張與軟硬體整合所需的費用支出，或者礙於現行資料管理系統的功能不足，許多企業默許員工尋求公司授權外的檔案協作和資料傳輸解決方案，恐為企業資安防護劃開一道缺口，增加資料外洩風險。

採用兼具統一管理和資料安全的平台，將有助企業整合多地的檔案資料實行一致性管理，同步滿足支援網頁協同編輯、同步與分享需求，不用增列預算也可確保資料安全性。

在科技急速發展的時代，IT管理逐漸從「維穩」邁向「創新」，決策者應避免陷入業務話術、善用寶貴資源，以彈性化資料管理系統取代單點補漏的採購方案，降低系統建置的時間、金錢與人力成本，協助企業將大筆的數據資產透過系統性管理與維護來創造價值，成為企業成功踏上數位轉型之路的關鍵起點。

（作者是群暉科技產品管理部協理）