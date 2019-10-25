高績效教練／跳脫框架 破壞性創新

2019-10-25 05:41 經濟日報 顏長川



早期台灣的學校有分「放牛班」和「升學班」的潛規則，放牛班或後段班的學生，一畢業大多提早投入職場去打滾，練就一身「街頭智慧」；升學班或前段班的學生則多出國深造，繼續讀博碩士，言語盡是「讀書智慧」。

經過多年奮鬥，聽說回母校捐贈獎學金、蓋校舍的人，多是放牛班學生，令人不得不興起疑問 :「到底街頭智慧和讀書智慧哪個重要」？

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台灣電子商務專家盧希鵬擅長用故事寫出對人生的觀察，以及對科技、商業等新趨勢評析。在詼諧逗趣的筆調下，生硬的電子商務也顯得親切有趣。目前擔任台灣科技大學管理學院專任特聘教授，獲頒台灣科大傑出研究獎。他認為智慧有兩種，一是「讀書智慧」、另一種是「街頭智慧」。

當今教育比較強調讀書智慧，好壞學生的界定多半是以成績為主，讀書成為唯一目標。靠的是讀書和記憶，用Power point整理重點卻不了解背後意義。離開學校則需要街頭智慧，但這學校很少教，靠的是觀察與詮釋。如果能在一分鐘內在街頭不用投影片，抓住重點與人談論博碩士論文，就是街頭智慧；30分鐘還簡報不完，就是讀書智慧。

盧希鵬從思考猴子與人類的差異，悟出為什麼猴子不需要戴眼鏡而人類需要的道理，寫成了《為什麼猴子不需要戴眼鏡？》一書。「戴眼鏡」是比喻，眼鏡雖是聚焦的好工具，但鏡框會限制視野。人類發明了學校、課本、考試，讓教育聚焦在分數上，最後取得博士學位的人大都戴上眼鏡；反觀猴子在叢林中求生存，需要「周邊視野」，隨時掌握天敵和獵物，所以不需戴眼鏡。

從本書可以學到並加以活用的觀念有三：

一、根據達爾文進化論，人是由猴子變來的，但與猴子最大的不同在於，人有一顆很威的腦袋，會發明工具從事創新；如果有選擇的話，「是否每隻猴子都想變成人？」是值得討論的問題！

二、猴子喜觀察、愛玩耍、敢夢想、靠直覺、講行動，累積相當的街頭智慧，具有周邊視野，才能在叢林中悠哉；人類也許有時得回頭學學猴子的生存之道。

三、人類有美學、能規畫、重道德、會創新，累積相當的讀書智慧，這些都是猴子不懂的生活品味、工作藝術和生命哲學，天生的猴子就要多學學人。

「地上有蘋果和香蕉兩種水果，猴子會撿哪一種？」換個問法說：「地上有一張千元鈔和百元鈔，人會撿哪一張？」

得到的答案可能是「猴子直覺兩種都撿，人類理智則撿起千元鈔」。

人類習慣了單選題，不過，單選題只有在考卷上出現，真實世界中都是複選題跟申論題。邊緣地帶多半是「破壞性創新」產生的地方，一旦邊緣變核心，一切都來不及了，「趕快丟掉眼鏡吧」！

（作者是資深企管顧問，本專欄隔周五刊登）