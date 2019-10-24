新光三越天母店周年慶引進粉紅樂園 搶攻網美和家庭
2019-10-24 20:06
經濟日報 記者何秀玲
／即時報導
新光三越周年慶台北第三站-天母店15周年慶，將於11月7日登場，檔期共18天，周年慶首四日祭出全台獨家的化妝品天母戰神熱銷破億冠軍，針對貴賓卡卡友推出地表最強天王天后組合獨家加贈品牌尊榮禮，以及美妝部落客必搶經典品牌組合；天母店今年也首次引進粉紅樂園進駐天母店廣場，可望吸引打卡和許多家庭客人。
新光三越台北天母店頂級化妝品集團今年推出千組明星特惠組合，首四日多家品牌祭出全國獨家加碼再加碼活動，例如每年皆熱銷破億的ESTEE LAUDER NO.1超級精華發燒組，持新光三越貴賓卡扣會員點15點加贈為微分子肌底原生露7ml。LANCOME全台唯一肌因大滿貫組，首四日購買此組合再加贈新光三越商品禮券200元，限量100組。
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為了回饋貴賓卡友，台北天母店推出獨家貴賓卡加贈組合，周慶期間購買Dior迪奧超級夢幻美肌萃組，馬上再加贈藍星唇膏精巧版#999，獨家加碼回饋消費者。
還有Super Chill火爆五星推薦、雙11限定1+1限時搬貨特輯，搭配全館滿仟送佰禮券回饋、12大銀行滿額禮券送、萌萌噠「角落小夥伴」成為角落迷滿額好禮、天母獨家贈獎-超強五星級卡友大回饋，今年更首度關島觀光局台灣區辦事處首次合作「幸運星就是你-搶抽五星關島假期」。
台北天母店也獨家推出全台十大獨家Pop-up store，馬卡龍、千層蛋糕、爆米花各式各樣的甜點街，還有網美朝聖必拍搶攻IG版面-地表最粉的粉紅樂園將進駐台北天母店廣場，A館6F遊戲愛樂園改裝登場，要搶親子客群。
此外，全台獨家新櫃日本頂級高爾夫品牌HONMA，2016年日本首相安倍晉三贈送給美國總統當選人川普的見面禮，就是一支HONMA BERES系列S-05的1號木桿，可見HONMA品牌的地位與重要性；HONMA全球限量的HZ-T1系列24K金套桿組，全球限量六組，全台唯一的一組就在新光三越台北天母店，周年慶原價188萬5800元，特價88萬元。
新光三越天母店長鄭清輝表示，今年周年慶估業績4.7億元，成長2%，今年全年則要衝18億，成長3%。
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